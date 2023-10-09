Туристам посоветовали проверять чайник при заселении в отель

При заселении в отели необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Одно из таких правил, - это проверять чайник, который находится в номере, советуют британские эксперты из Eshores.

По словам экспертов, иногда в чайниках можно найти нежелательные предметы, которые не заметили горничные. Мини-бар тоже может быть небезопасным, поэтому следует перепроверять напитки и не использовать напитки, которые в незапечатанных бутылках, поскольку их содержимое неизвестно.