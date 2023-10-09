Одиноким женщинам-пассажирам предложат альтернативные места в самолете

Индийская авиакомпания Air India планирует предложить альтернативные варианты мест для женщин, путешествующих в одиночку, сообщает Hindustan Times.

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Перевозчик будет предлагать одиноким женщинам-путешественницам и матерям с детьми бесплатно выбирать альтернативные места у окна или прохода, в зависимости от их предпочтений.

Решение было принято компаний для повышения популярности в качестве предпочтительного перевозчика в Индии, и персоналу было рекомендовано использовать свободу выбора места для «повышения комфорта и безопасности пассажиров».

Вероятно, этот шаг был сделан из-за отзывов пассажиров, которые отмечали дискомфорт, если им назначали среднее место, когда они путешествовали в одиночку. Кроме того, эта инициатива была широко отмечена сотрудниками авиакомпаний, отмечавших, что на некоторых рейсах может быть не менее 10% одиноких женщин, и они могут чувствовать себя некомфортно, сидя между двумя мужчинами.