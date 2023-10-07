Толпа туристов ушла ни с чем: ради шенгена люди дежурят возле визового центра

Туристы продолжают безуспешно пытаться получать визы в консульстве Италии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия уже много месяцев подряд придерживается странной тактики – если и выдавать шенгены, то только накануне поездки. Но порой эта схема дает сбой, и в последний момент люди узнают, что их планы рушатся. Как рассказала одна из туристок, в пятницу возле визового центра Италии дежурила целая толпа, надеясь, что из консульства привезут именно их паспорта.

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«Планировала улететь в субботу, но СМС о готовности так и не пришло. В ВЦ посоветовали просто прийти к ним в пятницу с договором и ждать, когда привезут паспорта. Таких, как я – с вылетом завтра-послезавтра или в понедельник – была сотня. Большинство ушло ни с чем. В том числе и я», – поделилась наблюдениями девушка в одном из визовых телеграм-каналов.

Заявку на визу туристка подавала 30 августа. Однако в сегодняшних реалиях пяти недель для оформления документов оказалось мало. «Они очень долго рассматривают – все слетело…» – сожалеет заявительница. «Жесть, конечно. Надеюсь, билеты и отель у людей возвратные в таких случаях», – сочувствуют другие отдыхающие.

Первые проблемы в работе итальянского консульства стали проявляться в начале года. Порой туристы вместо 45 дней – стандартного срока оформления визы в условиях отмененного упрощённого режима – ждут по 3 месяца.