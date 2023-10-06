Стюардесса назвала самую отвратительную туалетную привычку пассажиров

«У нас есть много претензий, например, к людям, которые не закрывают дверь в уборную или оставляют в ней беспорядок. А также, когда слышно, как сливается вода, но не слышен звук раковины. Это говорит о том, что человек не мыл руки», — пожаловалась бортпроводница на самое неприятное поведение пассажиров.