Авиапассажиры не готовы терпеть, когда в самолете их кресло пинают сзади

Подвели итоги опроса в ТГ-канале «Крыша ТурДома»: «Бывает ли, что вас чем-то раздражают соседи на борту?» Поводом обратиться к подписчикам стала дикая выходка пассажира на рейсе «Аэрофлота» Бангкок – Москва. Он набросился с вилкой на впереди сидящего из-за того, что тот ерзал в кресле и прикрепленный к спинке столик раскачивался вместе с находившейся на нем едой.

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В опросе «Крыши ТурДома» приняло участие более 2,5 тыс. респондентов. Как выяснилось, наибольшее недовольство у людей вызывает, когда их кресло в самолете пинают сзади. Мириться с этим не готовы 68%. На втором месте – неприятный запах от соседей, он раздражает 43% опрошенных. Люди не готовы терпеть и слишком шумное или буйное поведение пассажиров на борту – 39%. Не нравится и когда откидывают на колени спинку впереди расположенного кресла – 38%. Немало претензий и к тем, кто занимает весь общий подлокотник – 24%. А претензия по поводу «откидывания длинных волос назад», очевидно, относится преимущественно к дамам, обладательницам роскошных локонов. Это не нравится 26%.

В комментариях к опросу отметилось почти 2,5 сотни подписчиков ТГ-канала. Вот наиболее яркие, а также получившие больше всего лайков высказывания: «Только меня раздражают орущие в салоне самолета дети?», «Выбрал бы все варианты ответов, теряюсь указать только один!», «Не могу терпеть, когда снимают обувь, а от ног… ну, как бы поделикатнее выразиться…»