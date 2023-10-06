За какой внешний вид пассажиров могут выгнать из самолета

В начале августа 21-летняя бразильская модель OnlyFans Кине-Чан пожаловалась подписчикам, что сотрудники авиакомпании не пустили ее в самолет из-за слишком откровенного киберпанк-наряда. Девушка сокрушалась, что летела на тематическое мероприятие, однако бортпроводники были непреклонны: ее замысловатый образ показался им слишком вызывающим, и блогерше отказали в посадке на борт. Случай бразильянки — далеко не единственный. В последние годы авиакомпании все чаще стали выгонять пассажиров из самолета за неподобающий внешний вид. Иногда предметом конфликта становятся шорты или оголяющий живот топ, а порой даже надпись на футболке. Какие наряды могут стоить путешественникам отпуска и почему так происходит — разбиралась «Лента.ру».

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«Славься, Сатана»

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В конце октября 2019 года американка Свати Руни Гоял (Swati Runi Goyal) вместе с мужем отправилась из Ки-Уэст, штат Флорида, в Лас-Вегас, Невада. Женщина успела разместить вещи на багажной полке в самолете American Airlines и расположиться в своем кресле, однако вскоре ее покой нарушили члены экипажа. Бортпроводники попросили 49-летнюю Гоял встать и проследовать за ними. Пассажирка сначала обрадовалась, подумав, что ей повысили класс обслуживания до бизнеса, но счастье было недолгим.

Выяснилось, что сотрудникам American Airlines не понравилась футболка пассажирки, на которой красовалась надпись Hail Satan («Славься, Сатана» — прим. «Ленты.ру»). Они посчитали надпись оскорбительной для себя и других пассажиров, поэтому попросили Гоял покинуть борт либо переодеться.

Женщина была шокирована требованием и попыталась объяснить, что вовсе не поклоняется Сатане. Она добавила, что является членом американской религиозной организации «Сатанинский храм» (от англ. The Satanic Temple — прим. «Ленты.ру») и борется за религиозную свободу. Несмотря на ее безуспешные попытки оправдаться, члены экипажа были непреклонны и вынудили пассажирку прикрыть надпись дополнительным слоем одежды.

«Я просто человек. Я не гот, у меня нет пирсинга, на мне не было футболки с изображением обезглавленной козы», — заявила Гоял.

Авиакомпания хоть и не сразу, но извинилась перед путешественницей за неприятный инцидент и даже предложила вернуть ей деньги за полет. Тем не менее в письме, адресованном Гоял, представители перевозчика заявили, что такие меры необходимы для обеспечения комфорта большинства клиентов и не противоречат политике компании.

Многие авиакомпании — например, American Airlines — советуют избегать одежды, которая может оскорбить других пассажиров

И действительно, на сайте American Airlines прописаны правила поведения и внешнего вида пассажиров. Им советуют «избегать оскорбительной одежды», хотя никаких четких критериев оскорбительности перевозчик не предоставляет. Иными словами, в роли модной полиции и защитников моральных ценностей выступают лишь бортпроводники. Именно от их мнения зависит, полетит человек в самолете или нет.

«F**k Biden»

Причины для выдворения с рейса бывают самые разные — от неприятного запаха до откровенных нарядов. Очень часто претензии бортпроводников касаются надписей на одежде. Нецензурная лексика может оскорбить сидящих рядом пассажиров, уверены члены экипажа. Согласны ли с ними руководители авиакомпаний — вопрос не самый главный, ведь пока пассажир до них дозвонится, лайнер благополучно улетит без него.

Весной 2022 года Джонил Брукс (Jauneil Brooks), собиравшийся в Новый Орлеан рейсом Delta Airlines, поругался со стюардессами из-за своего худи. На груди у него было написано «F**k Biden» («К черту Байдена» — прим. «Ленты.ру»). Молодой человек до последнего сопротивлялся, но был вынужден сдаться, когда члены экипажа пригрозили снять с рейса всех пассажиров, если он откажется покинуть борт. Деньги ему вернули и даже принесли извинения, но ошибку не признали.

В такой же ситуации оказалась южнокорейский диджей Хван Со Хи, известная под псевдонимом DJ Soda. Девушка пришла на посадку рейса American Airlines в спортивных штанах, расписанных фразой «F**k you» («Иди к черту» — прим. «Ленты.ру»). Стюардессы назвали образ кореянки оскорбительным и попросили ее покинуть самолет, но в конце концов разрешили просто переодеться. Девушке пришлось сменить штаны на глазах у своих коллег.

Угги и стринги

Иногда под запрет попадают самые неожиданные вещи. Например, авиакомпания Qantas не пускает на борт или в зал ожидания клиентов в угги. Перевозчик решил, что эта обувь слишком повседневна для путешествий.

Предупреждение о запрете на угги висит у стойки регистрации Qantas. Там же можно найти ограничения на торчащие из-под одежды стринги, полностью спортивные образы, пляжную одежду, грязные, рваные или откровенные вещи, а также босые ноги.

К слову, босые ноги не любят не только в Qantas, поскольку пассажиры часто жалуются на неприятный запах во время длительных перелетов.

К обуви у авиакомпаний также много требований. К примеру, женщины на каблуках могут создавать препятствия в случае аварийной эвакуации пассажиров. Поэтому рекомендуется выбирать обувь на плоской подошве, хотя выгонять из-за этого из самолета никто не будет. В целом чем менее вызывающе одет человек, тем с большей вероятностью он попадет на рейс.

Досталось и бортпроводнику

Автор блога «Записки бывшей стюардессы», экс-бортпроводница Юлия отмечает, что в России у каждой авиакомпании существуют свои правила перевозки пассажиров, разработанные на основании Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных авиационных правил. ⁣Однако в стране нет каких-то регламентирующих документов по выбору определенной одежды для пассажиров.

«Путешествуя на самолете, пассажир вправе выбирать любую одежду, однако не стоит забывать про нормы поведения и правила страны, в которую он летит», — пояснила она.

Бывшая проводница рассказала, как однажды на рейс пришла девушка в объемном свадебном платье. Молодые люди заранее приобрели билеты на втором этаже самолета Boeing 747 около аварийного выхода. Но невесте не разрешили лететь в этом кресле, поскольку ее платье могло помешать пассажирам эвакуироваться через аварийный выход в случае необходимости. Впрочем, тогда ситуация разрешилась довольно мирно: невесте предложили место в другом ряду.

Порой со сложностями сталкиваются и члены экипажа. В некоторых авиакомпаниях сотрудникам предоставляется возможность пользоваться служебными (сервисными) билетами и совершать полеты с большой скидкой. Одному из бортпроводников отказали в посадке на борт Emirates из-за того, что на нем была пляжная одежда.

Что нельзя надевать в самолетах арабских авиакомпаний Авиакомпании Emirates и Quatar Airlines просят надевать на борт закрытую одежду. Женщины на время полета должны отказаться от экстремальных мини-юбок и глубоких декольте, мужчины — надеть брюки, закрывающие колени. Saudia Airlines выпустила обязательное предписание, согласно которому женщины должны лететь в одежде, закрывающей руки и ноги. Помимо этого, одежда не должна быть прозрачной или обтягивающей. Мужчинам запретили летать в шортах. При этом авиакомпания оставляет за собой право снять пассажира с рейса, если он одет не по дресс-коду.

Юлия рекомендует надевать удобную одежду из натуральных тканей и избегать обуви на высоком каблуке.

«В случае эвакуации одежда может помешать быстро покинуть самолет, а в случае возгорания в салоне синтетические ткани могут легко воспламениться. Возвращаясь из жарких стран, не стоит сдавать все теплые вещи в багаж, поскольку не всегда могут выпустить через "рукав". Пледы забирать вместо теплой одежды строго запрещено, поскольку это собственность авиакомпании», — рассказала бывшая стюардесса.

Экс-бортпроводник Павел признается, что он во время работы на борту ни разу никого не выгонял из самолета.

«Хотя с какой-то стороны бортпроводники встречают по одежке. Ведь так можно выявить неадекватных пассажиров: любителей выпить, дебоширов. Ну, и просто приятно смотреть на людей, которые опрятно одеты. Важно одеваться в самолет не так, как на концерт. Я бы посоветовал надевать на борт джинсы или брюки, кроссовки и толстовку. Это самая подходящая одежда на случай аварийной эвакуации», — пояснил он.

Самолет — это не пляж

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, преподаватель ВШКУ РАНХиГС Альбина Холгова отмечает, что на борту необходимо соблюдать приличия.

«Как специалист по этикету скажу, что мы граждане светского общества, поэтому мы должны быть одеты по-светски, части тела у нас должны быть закрыты. Декольте с позиции этикета, если мы не говорим о мусульманских странах, не запрещено», — считает эксперт.

Она добавила, что иногда мужчины надевают шорты, шлепанцы и майку с глубокими вырезами под мышками.

«Так можно ходить только в своем огороде на даче, даже в спортзал так нельзя прийти. Это верх неприличия и край неуважения к окружающим. Открытые тела чужих взрослых людей, как правило, неприятны окружающим. Необходимо быть одетым опрятно и элегантно. Нельзя ходить в самолете как на пляже», — подытожила специалист.

Что надевать в самолет для комфортного полета

В салон самолета категорически нельзя надевать одежду, стесняющую движения: мини-юбки, шорты, узкие брюки, облегающие модели сарафанов и платьев, зауженные брюки. В полете происходит вздутие живота, и такая одежда начнет сдавливать тело. Лучший вариант — надеть в полет брюки, юбку, шорты свободного покроя и не на тугой резинке. Верх тоже должен быть свободного покроя: блузки-рубашки, футболки, свитшоты, спортивный костюм. В полет стоит захватить с собой легкую кофту или джемпер с длинным рукавом. Одежду лучше выбирать из качественных натуральных тканей темных тонов, которые к тому же не мнутся. Ни о каких высоких каблуках, шпильках и высокой платформе не может быть и речи. В такой обуви ноги будут в постоянном напряжении, а неустойчивость подошвы может быть небезопасной. Подойдут мокасины, удобные балетки, туфли на низкой подошве, кроссовки. Вьетнамки и шлепанцы на борту — это не только неудобно, но еще и негигиенично.

Схожую точку зрения разделяет эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. Она подчеркнула, что самолет — это общественное место. «И, в отличие от других общественных мест, это замкнутое пространство. Если в городе люди, которым что-то не нравится, могут спокойно пересесть, то на борту это сделать невозможно. Здесь действует принцип, согласно которому свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», — пояснила эксперт.

Она отметила, что во многих странах туристам и так идут навстречу, не требуя, чтобы они одевались так же, как местные.

«Направляющихся в ОАЭ и Египет путешественников не просят надевать традиционные арабские костюмы, но необходимо соблюсти элементарные требования, предусматривающие закрытие рук и ног», — рассказала специалист.

Грохотова подчеркнула, что некоторые рейсы могут быть очень долгими, на борту по-разному работает система кондиционирования.

«Человек может потеть, поэтому находиться на борту с открытыми частями тела даже с точки зрения гигиены и медицины не очень хорошо и не очень комфортно», — считает эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям.

Она добавила, что некоторые пассажиры ошибочно думают, что в жару их спасет только отсутствие одежды.