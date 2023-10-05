Британцы страдают от постельных клопов не меньше, чем французы – СМИ

Проблема постельных клопов беспокоит жителей Лондона точно так же, как и жителей Парижа. Об этом телеканалу Sky News рассказал микробиолог и основатель компании по борьбе с вредителями Bed Bugs Ltd Дэвид Кейн, пишет РИА Новости. Клопы уже распространились по больницам, кинотеатрам, метро, автобусам, поездам и другим общественным местам. Разница лишь в том, что французы говорят о своей проблеме. В это же время британцы стараются хранить молчание, говорит Кейн. Культура молчания приводит к тому, что люди в Великобритании не знают о проблеме и не знают, как с ней бороться. Это создает идеальную среду для распространения постельных клопов, уточняет эксперт. Жители Франции жалуются, что клопы распространились не только в общественных заведениях – насекомых обнаруживают и в домах обычных жителей. Местный Минздрав просит граждан не паниковать. Между тем посещающим Париж россиянам можно не бояться постельных клопов. Как рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, постельные клопы у нас и во Франции – одни и те же. Так что никаких новых организмов завезти в страну не получится.