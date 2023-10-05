Врач рассказал, в какой день недели лучше брать отпуск

Психотерапевт: начало и конец отпуска можно планировать на любой день недели. В этом вопросе лучше действовать по своим возможностям и желаниям. То же самое касается выбора месяца отпуска — не надо сидеть и гадать. Хотите продлить себе лето — берите отпуск в сентябре или октябре, объяснил врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника Академика Ройтберга) Михаил Кумов. А продлить новогодние каникулы поможет отдых в декабре.

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«Разницы, когда брать отпуск, нет. Кто-то любит уйти в отпуск на пике, переделав все дела, даже накопившиеся, и вечером уехать в аэропорт. Кому-то нужно не спеша закончить дела», — сказал Кумов в беседе с РИАМО.

Выходить на работу с отпуска можно тоже в любой день (сразу после завершения отпуска, конечно же). Здесь тоже всё зависит от настроения и характера конкретного человека: один прямо с пляжа может ворваться в офис и погрузиться в рабочие вопросы, а другому нужно время на раскачку (даже если его нет).

Некоторые ещё мучительно выбирают конкретный месяц для отпуска. Но универсального совета здесь тоже нет. Можно брать отпуск на то время года, которое вам больше нравится. Если это лето, то отпуск в октябре его как бы продлит, потому что ещё есть недалёкие места, где солнечно, тепло и можно купаться.

Скоро Новый год. Никто не мешает вам взять отпуск в декабре и даже в январе. Отдых в эти месяцы позволит продлить новогодние праздники. Можно также выбрать для отпуска февраль, уехать куда-нибудь загорать и тем самым поскорее попрощаться с зимой.