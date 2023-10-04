Как подготовить животных к путешествию

Путешествовать одному бывает довольно волнительно, что уж говорить о тех случаях, когда с собой приходится брать домашних питомцев. Долгая дорога – настоящее испытание для животных, которые уже успели привыкнуть к определенному ритму жизни. “Рамблер” собрал несколько советов, которые облегчат подготовку маленького друга к путешествию и минимизируют стресс для животного.

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Необходимые документы и прививки

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Начинать подготовку к путешествию нужно за месяц, чтобы успеть собрать необходимые документы и сделать прививки. При путешествии за границу необходимо изучить требования для перевозки животных, которая выдвигает страна. У питомца должны быть международный ветеринарный паспорт, чип и прививки, главная из которых – от бешенства. Со дня вакцинации и до перелета должно пройти не более трех недель.

Прежде чем отправляться в поездку крайне желательно посетить ветеринара, чтобы он проверил физическое состояние животного. Длительные поездки сказываются не только на психологическом здоровье питомцев, но и на физиологическом уровне в том числе. Поэтому важно исключить наличие заболеваний сердца и других органов, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем животного в поездке.

Минимальный возраст, позволяющий брать животных с собой, – восемь недель. На время поездки лучше надеть на питомца бирку с указанием имени животного, а также номера телефона и адреса хозяина.

Знакомство с транспортом

Если вы решили путешествовать на машине, заранее познакомьте животное с авто. Пусть питомец проведет там как можно больше времени, изучая незнакомую территорию. Можно попробовать совершить небольшую поездку, чтобы животное привыкло к движению автомобиля. Важно показать, что машина – безопасное место, тогда питомец будет чувствовать себя комфортно.

А вот при путешествии на самолете или поезде до поездки можно заглянуть на вокзал или аэропорт, откуда вы планируете уезжать. Не забывайте поощрять питомца за смелость с помощью вкусняшек. Так от пребывания в незнакомых местах останутся только положительные эмоции.

Успокоительные

Особенно чувствительным животным следует давать успокоительные не только во время поездки, но и за несколько дней до нее. Найти его можно в любой ветеринарной аптеке. Предварительно лучше посоветоваться с врачом, чтобы он подобрал наиболее подходящее лекарство и рассчитал дозировку. Многих животных укачивает в общественном транспорте, поэтому успокоительное поможет не только спокойнее пережить поездку, но и минимизировать физический дискомфорт питомца.

После поездки

По прибытии в пункт назначения позвольте питомцу сходить в туалет на пеленку. Дайте понять, что все спокойно и хорошо. По прибытии в новое место предоставьте животному возможность обнюхать помещение, угостите его лакомствами и проявите любовь, чтобы четвероногий друг чувствовал себя в безопасности.