Способы, которые помогут избавиться от укачивания в транспорте

Укачивание в транспорте – не самое приятное, что может сопровождать поездку. Приступы тошноты иногда вынуждают и вовсе отказаться от путешествий, лишь бы не сталкиваться с неприятными ощущениями. “Рамблер” решил поделиться секретами, которые помогут избавиться от укачивания и сделать поездки более приятными.

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К симптомам укачивания можно отнести тошноту, рвоту, головокружение, головную боль, бледность, потерю аппетита и чувствительность к запахам.

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Отказ от использования книг и гаджетов

Взгляд, который фокусируется на предметах, расположенных в непосредственной близости, становится более восприимчив к нестабильной картинке перед глазами. Изображение “прыгает”, из-за чего мозг устает намного быстрее. Поэтому лучше отказаться от классического чтения и сделать выбор в пользу аудиокниг, чтобы была возможность сместить фокус внимания на происходящее за окном. Именно поэтому морякам при укачивании советуют смотреть на статичный горизонт, а не на палубу, которая качается из стороны в сторону.

Прогулки перед поездкой

Если вы отправляетесь в путешествие на длинные дистанции, лучше прогуляться перед тем, как сядете в транспорт. Нахождение на свежем воздухе поможет организму привыкнуть к движению, из-за чего укачивание будет не таким сильным. Медленные прогулки помогают стабилизировать координацию и равновесие, а также разогнать кровообращение и насытить кровь кислородом. Поэтому риск почувствовать себя плохо или столкнуться с головокружением в транспорте практически исключается. Важно найти время для прогулки не только перед поездкой, но и во время путешествия, чтобы подышать свежим воздухом и размять мышцы.

Имбирь

Этот корень отлично предотвращает укачивание, оказывая успокаивающий эффект. За полчаса до поездки рекомендуется съесть свежий кусочек имбиря или заменить его на сушеный или засахаренный корень, эффект от этого не поменяется. Если вкус имбиря не нравится, просто добавьте его в чай. Этот корень также можно использовать во время беременности, когда никакое другое средство не помогает при токсикозе. Но нужно быть осторожнее, если у будущей мамы есть проблемы с ЖКТ.

Кондиционер

Холодный воздух полезен как для водителя, если путешествие проходит на машине, так и для пассажиров. Температура должна составлять 19 градусов, именно она считается оптимальной. Поток воздуха лучше направить на ноги, так организм быстрее взбодрится и симптомы укачивания постепенно пройдут.

Вода и леденцы