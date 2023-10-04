Авиакомпании рассказали, как экономить на покупке билетов

Билет на авиаперелет обойдется дешевле, если будет куплен заранее, по акции или без доплаты за услуги. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в российских авиакомпаниях.

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"Тарифная политика авиакомпании, как правило, такова, что чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета", — рассказали в пресс-службе авиакомпании Smartavia.

Большое влияние на маршрутную сеть оказывает время года, но оно не сильно сказывается на стоимости билета. Более того, покупка посадочного талона в конкретный день недели тоже бессмысленна, ведь это не является ценообразующим фактором.

Тем не менее, цена на билет может измениться под воздействием акций и доплат за всевозможные услуги конкретных авиакомпаний. Например, компания «Победа» рекомендует своим клиентам всегда проверять наличие распродаж на билеты, а также приобретать их заранее, передает РИА Новости.