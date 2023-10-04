Бортпроводник рассказал, как избежать джетлага

Бортпроводник предупредил туристов, что лучший способ избежать синдрома смены часовых поясов во время отпуска – не совершать большую ошибку и не засыпать в самолетах.

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Во время перелетов многие путешественники любят почитать книгу, посмотреть фильм или поспать. Однако бортпроводник Бобби Лори в беседе с DailyStar рекомендовал не засыпать в самолете.

По его словам, бодрствование в полете помогает избежать джетлага - синдрома смены часовых поясов при приземлении.

По информации Нацслужбы здравоохранения Британии, сбой в биоритме проходит через несколько дней после полета, когда организм приспосабливается к новому часовому поясу.

Из-за джетлага путешественник может чувствовать усталость, слабость и тошноту, а постоянное желание спать часто портит отпуск. Лори посоветовал не спать в самолете, а отправиться в кровать сразу после прилета.

Если самолет прибывает днем, бортпроводник рекомендовал поставить будильник, чтобы не спать слишком долго. В этом случае человек будет достаточно усталым к вечеру, чтобы заснуть в нормальное время по новому часовому поясу.

Лори добавил, что проснуться на следующий день лучше в привычное время, иначе перестройка на новый часовой пояс будет отложена.

Доктор Дебора Ли из Британии отметила, что смена часовых поясов хуже переносят те, кто путешествует на восток. Это связано с тем, что на востоке время сна наступает раньше, и труднее заснуть раньше обычного времени.