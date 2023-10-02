Лайфхаки, если вам в поезде попался пьяный сосед

Путешествие на поезде всегда полно приключений, однако не все из них одарят вас приятными впечатлениями. К примеру, с вами в купе или в вагоне может оказаться крайне неприятный человек, чаще всего речь идет о людях, которые считают поезд идеальным местом для алкогольной вечеринки. Что делать, если такой «подарок» оказался с вами в замкнутом пространстве? Мы подскажем несколько действенных способов.

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Привлекайте других соседей и проводника

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Многие люди просто не умеют просить о помощи, что очень печально. Считается, что таким образом вы нарушаете покой других, но если речь идет о вашем физическом и психологическом комфорте, тем более за деньги, стесняться просто нечего. Если вы понимаете, что «синий гость» становится слишком навязчивым, не оставайтесь с ним наедине — сигнальте в соседние купе, выходите в коридор и если сосед не отвязывается, сообщите проводнику о неудобстве. Как правило, проблема решается несколькими предупреждениями, в крайнем случае, на следующей станции дебошира будет ждать полиция.

Не вовлекайтесь эмоционально

Хуже всего, если вы сами стали тем человеком, который завязал разговор. Люди под градусом плохо чувствуют чужие границы и даже если сосед не ведет себя агрессивно, он может начать грузить вас слезливыми историями из жизни. Нет, вы не обязаны это выслушивать. Старайтесь отвечать максимально однообразно и безэмоционально, дайте понять, что вы не настроены на глубокие обсуждения. В большинстве случаев человек, даже в сильном опьянении, теряет интерес к такой бессмысленной беседе.

Только чуть-чуть

Пить с незнакомцами — большая ошибка, особенно если вам предлагают «свое». Единственное, что вы можете сделать, если человек ведет себя относительно адекватно, это выпить не больше одного бокала в вагоне-ресторане, но только то, что вы получили из рук обсуживающего персонала. Ни в коем случае не отворачивайтесь и не оставляйте бокал наедине с новым соседом. Естественно, если человек вызывает чувство тревоги, пить с ним при любых обстоятельствах не стоит.

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