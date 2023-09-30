5 лайфхаков для самых ленивых туристов
Путешествия – это приятный, но подчас крайне энергозатратный процесс. Перелеты, смена климата, незнакомые обстановка и жилье, необходимость организовывать досуг – все это подчас не дает расслабиться даже в самом долгожданном отпуске.
Однако существует несколько лайфхаков для ленивых туристов, которые облегчат поездку и сделают ее максимально комфортной.
Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".
Сохраните список всего необходимого
Существует ряд вещей, которые мы берем в отпуск из раза в раз: косметические принадлежности, документы, банковские карты, зарядные устройства, нижнее белье и не только. Составьте четкий список этих вещей и обращайтесь к нему всякий раз, когда будете собирать чемодан в отпуск. Так вы точно не оставите дома самое необходимое и при этом не будете тратить время на то, чтобы составлять список каждый раз с нуля.
Не тратьте время на Duty Free
Немногие знают об этом, но в Duty Free можно оформлять предзаказы онлайн на сайте, а после забирать их в аэропорту. Такая услуга доступна не везде, но во многих аэропортах мира к ней можно обратиться. Оплачивать заказ нужно на кассе магазина, поэтому нет риска потерять деньги. Только представьте, сколько времени вы сэкономите, если выберите сувениры и необходимые продукты заранее.
Бронируйте билеты на экскурсии заранее
В самый разгар туристического сезона вы можете провести часы, стоя в очередях к популярным достопримечательностям. Чтобы не тратить время, купите билеты в музеи на экскурсии заранее. Как правило, для путешественников с онлайн-билетами есть отдельные очереди, которые в разы короче остальных.
Заходите в самолет последним
Нет никакого смысла стоять в очереди на посадку. Подождите, пока пройдут все пассажиры и только потом отправляйтесь в самолет. Так вы выкроите себе еще немного времени для того, чтобы позвонить всем близким, купить воды в дорогу, выпить кофе или сходить в туалет.
Установите приложение для навигации
В поисках кафе, необходимых магазинов или уборной можно потратить уйму драгоценного времени. Чтобы этого не произошло, скачайте на телефон навигатор и отметьте в нем все важные для вас места.