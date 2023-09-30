5 лайфхаков для самых ленивых туристов

Путешествия – это приятный, но подчас крайне энергозатратный процесс. Перелеты, смена климата, незнакомые обстановка и жилье, необходимость организовывать досуг – все это подчас не дает расслабиться даже в самом долгожданном отпуске.

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Однако существует несколько лайфхаков для ленивых туристов, которые облегчат поездку и сделают ее максимально комфортной.

Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Сохраните список всего необходимого

Существует ряд вещей, которые мы берем в отпуск из раза в раз: косметические принадлежности, документы, банковские карты, зарядные устройства, нижнее белье и не только. Составьте четкий список этих вещей и обращайтесь к нему всякий раз, когда будете собирать чемодан в отпуск. Так вы точно не оставите дома самое необходимое и при этом не будете тратить время на то, чтобы составлять список каждый раз с нуля.

Не тратьте время на Duty Free

Немногие знают об этом, но в Duty Free можно оформлять предзаказы онлайн на сайте, а после забирать их в аэропорту. Такая услуга доступна не везде, но во многих аэропортах мира к ней можно обратиться. Оплачивать заказ нужно на кассе магазина, поэтому нет риска потерять деньги. Только представьте, сколько времени вы сэкономите, если выберите сувениры и необходимые продукты заранее.

Бронируйте билеты на экскурсии заранее

В самый разгар туристического сезона вы можете провести часы, стоя в очередях к популярным достопримечательностям. Чтобы не тратить время, купите билеты в музеи на экскурсии заранее. Как правило, для путешественников с онлайн-билетами есть отдельные очереди, которые в разы короче остальных.

Заходите в самолет последним

Нет никакого смысла стоять в очереди на посадку. Подождите, пока пройдут все пассажиры и только потом отправляйтесь в самолет. Так вы выкроите себе еще немного времени для того, чтобы позвонить всем близким, купить воды в дорогу, выпить кофе или сходить в туалет.

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