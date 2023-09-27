Что поесть в дороге, чтобы не отравиться

В Роспотребнадзоре посоветовали не злоупотреблять кофе в путешествиях. Долгая поездка — захватывающее мероприятие, отнимающее много энергии, но дарящее взамен кучу эмоций и впечатлений. Однако любое путешествие требует тщательного планирования, особенно это касается вопросов, связанных с питанием, тем более, если с вами едут дети. В ведомстве рассказали о простеньких лайфхаках, которые позволят не остаться без еды и не отравиться в поездке.

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Как питаться в поездке: советы Роспотребнадзора

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1. Придерживайтесь режима питания. По словам специалистов, между приёмами пищи должно проходить не более 4 часов, а ужинать следует за 2 часа до сна. В идеале должно быть 5–6 приёмов пищи, включая перекусы.

2. Включите в рацион полезные продукты. Путешествие — занятие изнурительное, поэтому человеку нужно много белка, который содержится в мясе, рыбе, крупах и так далее. Также не стоит забывать о зелени — она помогает фокусировать внимание, что важно для поездок за рулём. Перевозить продукты лучше в термосумке.

3. Заранее ищите, где поесть. Составьте план остановок с кафешками, почитайте отзывы о заведениях. По прибытии оглядитесь: если правила гигиены в этом месте соблюдаются плохо, его лучше покинуть.

4. Берите с собой еду с долгим сроком хранения. Это твёрдые овощи, сухофрукты и орехи, а также чистая вода. При малейшем подозрении на порчу продукт нужно немедленно выкинуть.

5. Не ешьте во время движения. Детей это в особенности касается. Эксперты советуют делать остановки по 10–15 минут для спокойных и размеренных перекусов.

6. Не злоупотребляйте кофеином. Суточная норма кофе — 400 мл. Можно разово подбодрить себя энергетиком, но пить его часто нельзя, это чревато истощением нервной системы, проблемами с ЖКТ и даже депрессией. Тот же чай действует на человека более мягко, но в день не рекомендуют выпивать больше 5–6 чашек.

7. Занимайтесь профилактикой отравлений. Всегда мойте руки или протирайте их антисептиком, пейте воду в бутылках или кипячёную, не покупайте продукты у сомнительных продавцов, а в кафе берите еду, которую как следует прожаривают или пропекают.

Как правильно собраться в поход

Конечно, сейчас уже не летние деньки, однако погода в ряде регионов России всё ещё располагает к тому, чтобы выбраться куда-нибудь с палаткой — неплохая альтернатива долгим поездкам.

Чтобы поход прошёл весело и без неудобств, нужно как следует к нему подготовиться, подобрав экипировку.

Сперва нужно купить рюкзак. Он должен быть вместительным и комфортным для спины. Неплохой вариант — туристический рюкзак с жёстким каркасом.

Далее идёт подбор палатки. Тут лучше не скупиться: обычно более дорогие палатки качественнее дешёвых аналогов.

Выбрать спальник не очень сложно. На них указаны температурные обозначения, так что можно подобрать себе «кокон» по погоде.

Ну и пенку к нему стоит подобрать, желательно толстую, чтобы точно не замёрзнуть ночью из-за холодной земли.