Как хозяину подготовиться к путешествию с домашним питомцем

На юге России в разгаре бархатный сезон, и все чаще на местных курортах можно встретить туристов, решивших отправиться на отдых в компании с четвероногим другом. Корреспонденты "РГ" узнали, на каких условиях их заселяют в гостиницы и насколько дороже им обойдется проживание.

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Согласно недавнему опросу сервиса "Авиасейлс", 11 процентов туристов хотя бы иногда ездят в отпуск с питомцами. 26 процентов респондентов считают это вынужденной мерой, и почти столько же заявили, что не мыслят отпуск без мохнатого любимца.

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- Самое популярное место для таких поездок - Краснодарский край, - сообщила корреспонденту "РГ" управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий и мероприятий Камила Велибекова. - Срок пребывания на отдыхе с питомцами обычно составляет около 10 дней. Отправляясь в путешествие с животным, важно помнить, что в каждом отеле свои строго установленные правила. Перед поездкой стоит внимательно их изучить, ведь в случае их несоблюдения вам имеют полное право отказать в проживании с питомцем.

Общих правил размещения гостей с животными не существует, в каждом отеле они свои.

Учитывая новые тенденции, турпредприятия в своей работе все больше ориентируются на таких гостей.

Недавно на Курорте Красная Поляна разрешили проезд с животными на канатной дороге без ограничений по весу, а также без переносок и намордников. Раньше на подъемник пускали только тех четвероногих, которые весят не более десяти килограммов, и, кроме того, они должны были находиться в переноске. Стоит добавить, что новые правила все же распространяются только на канатные дороги гондольного типа, а на открытых кресельных подъемниках провоз животных по-прежнему запрещен.

"Что касается заселения в но-мер с домашними животными, в Красной Поляне это разрешалось всегда, но раньше требовалось предварительное согласование при бронировании, - сообщили в пресс-службе курорта. - А с 2020 года dog-friendly (доступная среда для домашних собак) официально появилась во всех отелях и в комплексе апартаментов. Оплата зависит от размера и веса животного, а также от категории выбранного номера. В одних средствах размещения она берется единоразово при заселении, а в других посуточно. В некоторых отелях предусмотрены дополнительные услуги - предоставляются миски, угощения, лежанки, игрушки и наборы для уборки".

В горно-туристическом центре "Газпром" на канатных дорогах также разрешен проезд с животными, однако поселиться с собаками и кошками весом до десяти килограммов можно только в одном отеле, при этом при заезде придется единоразово внести пять тысяч рублей. Взамен предоставят специальный набор для четвероногого гостя. Также с домашними питомцами можно разместиться в апартаментах и коттеджах.

А на "Розе Хутор" гостей с домашними животными теперь принимают шесть отелей, где прибывающим на отдых предоставят специальные наборы, в которые, помимо прочего, входит мягкий плед, игрушка, лакомства, ролик для чистки одежды.

- Тренд на обеспечение дружественной среды нашим четвероногим друзьям глобальный, и мы рады его поддержать, - отметил заместитель гендиректора курорта Рушан Сабиров. - Для нас это не просто модное течение, а, скорее, норма, мы учитываем интересы тех, кто хотел бы провести отпуск вместе со своими питомцами.

- Нам разрешили остановиться с собакой, но спросили, какая порода и вес. У нас пятикилограммовый шпиц, - рассказала гостья курорта Елена Богданова. - Пришлось оставить залог в десять тысяч рублей за сохранность имущества. Все необходимое для собаки мы взяли с собой, с ней часто гуляли, а спала она на полу. Она не привередливая, не лаяла и никому не мешала.

По словам директора компании-туроператора Бэллы Тарасовой, такой услугой интересуются примерно три-пять процентов туристов. В Сочи достаточное количество отелей, где разрешают останавливаться с домашними животными, но за дополнительную плату, также есть ограничения по весу и размеру.

- В Сочи из трех отелей, которыми я управляю, только в одном можно останавливаться с собаками небольших размеров, - рассказал отельер Владимир Масютин. - Мы предоставляем миску и подстилку. За все время проживания берется три тысячи рублей на генеральную уборку номера. При заселении предупреждаем, что поврежденное имущество отеля должно быть оплачено, но люди иногда наносят больший ущерб, чем собаки.

Стоит добавить, что общих правил для гостиниц в плане размещения гостей с питомцами не существует, у каждого отеля они свои. В некоторых потребуют ветеринарный паспорт, где указаны имя и порода животного, сделанные прививки, даты обработок от паразитов, перенесенные заболевания. Однако он обязателен не везде. Кстати, дополнительную плату за животного тоже берут не во всех средствах размещения, но все же в большинстве гостиниц есть для таких случаев специальный ценник.

- У нас доплата за питомца составляет 500 рублей в сутки, - рассказали в одном из отелей Геленджика. - По территории бегают кролики, поэтому если собака большая, то за пределами номера она должна быть на поводке и в наморднике. Выгуливать можно вне комплекса, у нас там лес.

Во многих отелях необходимо соблюдать определенные требования - нельзя мыть питомцев в душе или ванной, посещать с ними бассейны, отпускать на самовыгул и оставлять одних в номере. У многих постояльцев потребуют залог - несколько тысяч рублей. Если животное не нанесло ущерба отелю, его вернут. Если же питомец что-то испортил, с гостя удержат определенную сумму для компенсации убытков.

Комментарий

Наталья Грезина, ветеринарный врач-терапевт:

- Перед поездкой по России необходимо позаботиться о том, чтобы у питомца был ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Обязательна действующая прививка от бешенства -сделанная не менее чем за 30 дней до поездки и не более 12 месяцев назад. У перевозчиков, в аэропортах и гостиницах могут быть свои дополнительные требования к транспортировке или размещению животных. Например, некоторые авиакомпании запрещают перевозку питомцев брахицефальных пород из-за рисков нарушения дыхания. Поэтому, прежде чем покупать билеты и бронировать жилье, уточните все правила.

Если собака или кошка очень тревожные или есть ограничения по здоровью, лучше отказаться от идеи совместного путешествия. Как и людям, питомцам нужна дорожная аптечка - на случай оказания первой медицинской помощи. Ветеринар даст индивидуальные рекомендации, какие средства можно использовать для успокоения, обработки ран, против укачивания, аллергии. Также перед поездкой рекомендуется обработать питомца от клещей и блох.

Сейчас, в бархатный сезон, на курортах уже не так жарко, как в летние месяцы, однако температура все равно достаточно высокая. Поэтому важно защитить питомцев от перегрева. Обеспечить постоянный доступ к воде, выбирать для прогулок места в тени деревьев, утренние и вечерние часы, использовать охлаждающие коврики или жилеты.

Возьмите с собой на отдых запас привычного корма: смена рациона может привести к расстройству ЖКТ. Чтобы снизить стресс от транспортировки и незнакомой обстановки, заранее познакомьте питомца с переноской и автомобилем, а также возьмите с собой его любимый плед, лежанку, игрушки. Для кошек стоит взять когтеточку, чтобы мебель отеля не пострадала. Также позаботьтесь, чтобы на территории гостиницы или рядом были места для выгула собак. Важно предварительно чипировать питомца или, как минимум, надеть ему адресник, на тот случай, если собака или кошка потеряются в поездке.

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Маркетолог агентства деловых путешествий и MICE-мероприятий Юлия Малецкая пояснила основные правила перевозки животных в самолете.