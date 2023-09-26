Турблогер дала советы, как отдохнуть в КНДР и не сесть в тюрьму

Эксперт рекомендовала перед поездкой в Северную Корею тщательно изучить законодательство этой страны. Она рассказала, что за туристами там следят более скрупулезно, чем за местными, поэтому что пришелец извне может быть замешан в шпионаже, захотеть свергнуть существующий режим и тд.

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А для начала надо запомнить, что не все книги в КНДР можно ввозить. К примеру, там запрещены произведения о Северной Корее за авторством иностранцев. Под запретом также иностранная музыка, фильмы. Если решить посмотреть, послушать что-то зарубежное, можно угодить в тюрьму на 5-15 лет.

Кроме этого в КНДР запрещено красить волосы, носить пирсинг и синие джинсы. Последние считаются проявлением американизации.

По словам Ансталь, в Северной Корее ограничен интернет, практически нет свободного доступа.