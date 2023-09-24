Почему перед путешествием надо обязательно вылечить зубы

Стоматолог Щекин: перед долгим путешествием нужно посетить стоматолога. Часто случается так, что во время отпуска люди просыпаются с большим отёком на половину лица, как «третья щека», и сильной болью, при этом срочно необходимо найти врача, который сделает разрез и продезинфицирует. А это лишняя морока, деньги, стресс — путешествие коту под хвост. Как этой ситуации избежать, «Секрет фирмы» узнал у врача-стоматолога высшей категории, хирурга, кандидата медицинских наук Олега Щекина.

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По словам доктора, перед отпуском стоит сходить к специалисту и необходимо:

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провести общий осмотр полости рта, чтобы выявить потенциальные проблемы;

сделать рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что нет скрытых проблем.

Под скрытыми проблемами обычно понимается воспалительный процесс вокруг зуба.

«Да-да, воспалительный процесс может быть, он может не беспокоить годами, о нём можно и не знать, а потом раз, проснулись с "третьей щекой". Срочно нужно делать разрез, а где искать хорошего врача где-нибудь на Бали? А также необходимо пить антибиотики. Какие? Как их найти в чужой стране? Гнойный процесс может пойти глубже, в мягкие ткани, и вызвать серьёзные последствия вплоть до летального исхода, в таких ситуациях действовать нужно оперативно», — рассказал Щекин.

Обострение происходит при снижении иммунитета, и, как правило, основная причина воспаления — хроническая инфекция в корневых каналах, которая осталась после удаления нерва зуба. Причём обычно это не ошибка врача, а продиктовано сложностью анатомических микроструктур зуба. Сейчас поиск полноценной дезинфекции каналов и правил обработки не закончен.

«Поэтому перед долгой поездкой хотя бы раз в год необходимо делать КТ всех зубов или зубов, в которых удалялся нерв. Лечение корневых каналов лучше проводить на ранних стадиях, будет больше шансов на спасение зуба. Воспалительный процесс вокруг зуба не беспокоит, но растёт, замещая собой костную ткань вокруг зуба, что в дальнейшем, в случае удаления зуба, ведёт к маленькому количеству костной ткани при имплантации. А в случае лечения — большое, укрепившееся годами воспаление хуже поддаётся лечению», — отметил специалист.

В целом стоматолог посоветовал перед отпуском собрать свою аптечку и положить туда антибиотики, чтобы начать пить их на ранних стадиях во избежание обострения процесса. Но какие именно вам подойдут, нужно узнавать у доктора — выбирать антибиотики самостоятельно категорически нельзя.

Почему нужно вылечить зубы до операции

Перед некоторыми операциями требуется пройти осмотр у стоматолога и вылечить зубы. Как утверждают специалисты, это позволяет снизить риск возможных осложнений. Дело в том, что после операции организм будет тратить меньше сил на восстановление. Если же будет воспаление в полости рта — это дополнительная нагрузка.