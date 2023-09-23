Эксперт рассказала, что можно забрать с собой из отеля

Одноразовые тапочки пригодятся в самолете, а шапочку для душа можно будет использовать для упаковки обуви.

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Эксперт по путешествиям и гендиректор компании Travel Off Path из Канады Кашли Кучеран предложила туристам не оставлять в отелях одноразовые тапочки, шапочки для душа, а также мини-версии шампуней, гелей для душа, пакетированный чай и кофе.

Кучеран объясняет в своем TikTok, что тапочки пригодятся в самолете. Авиакомпании обычно их не выдают, но они будут полезны: во время полета из-за повышения давления воздуха ноги могут отечь, и обычная обувь станет некомфортной.

Шапочку для душа Кашли предлагает использовать для упаковки обуви. Она отмечает, что это очень удобно, если нужно переодеваться в аэропорту.