Что взять в путешествие с ребенком

Экспертом, когда дело доходит до составления списка вещей для семейного отдыха, можно стать не сразу. Может пройти не мало «заездов», прежде чем сообразишь, что вот это брать было совершенно не нужно, а вот другое – было необходимо. Часто похоже, готовясь поехать куда-то с ребёнком, будто мы переезжаем! Баулы, пакеты, чемодан, другой… И, чем младше ребёнок, тем выше вероятность, что количество багажа будет расти в геометрической прогрессии.Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант» о том, что, собственно, нужно брать для детей разного возраста, как что-то не забыть, как не быть заваленным всеми этими сумками, и есть ли зависимость от места, куда вы едете, с тем, что должно быть в ваших чемоданах.

Предметы первой необходимости для путешествий с ребёнкомЧем больше времени вы летаете, ездите на машине или плаваете на кораблях всей семьёй, тем больше вероятность того, что ваша система «пакования» будет отлажена без сучка, что называется, без задоринки. Наличие же списка детских вещей для поездки очень поможет вам и сэкономить время на сборы, и почувствовать уверенность в том, что у вас есть всё необходимое для путешествия с детьми.Тащить с собой, например, в отель кроватку, стульчик для кормления, 7 упаковок подгузников – это часто не нужно совершенно. Подгузники, пеленки, салфетки и прочую мелочёвку можно взять с собой в ограниченном количестве, а на месте уже купить столько, сколько нужно. Как и массивные предметы: кроватки часто предоставляются отелями, а стульчики для кормления есть в ресторанах (как при отеле, так и ресторанах в туристических местах). Поэтому нужно взять с собой предметы первой необходимости. В каком количестве? Зависит от того, на какое время вы отправляетесь в отпуск: на неделю? Месяц? Полгода? Вы отправляетесь в жаркую страну или на север?Если вы отправляетесь на стандартные две недели отпуска (этот срок отпуска и возьмём для дальнейших списков), то вам будет достаточно 5–7 комплектов одежды. Если одежда не грязная, её спокойно можно надеть и пару раз, а не менять трижды в день наряды. В конце концов, её можно постирать или отдать в химчистку. А уж на берегу моря или океана дети весь день бегают в одних купальниках и шортах.

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Отправляетесь в холодные места? Тем более вам хватит такого количества комплектов, потому что дети будут носить и верхнюю одежду, что тем более не позволит быстро запачкать то, что надето под ней.

Список вещей для ребёнка

У младенцев, конечно, есть некоторые уникальные потребности, поэтому мы придерживаемся немного другого списка вещей для совсем крох – новорожденный в песочнице, конечно, не испачкается, да и по лужам ещё не прыгает, а вот срыгнуть может, да и его подгузник может протечь.

5–7 боди и ползунков (для новорожденных),

5–7 хлопковых комбинезона (для новорожденных),

3 пары пижамы (для малышей постарше),

5–7 футболок (для малышей и детей постарше),

2–3 свитера (для малышей и детей постарше),

1 купальник или плавательные шорты (ваши уже подросшие принцессы, конечно, могут захотеть менять купальники постоянно, поэтому здесь ориентируйтесь на ваши возможности всё это уместить. Для новорожденных обязательно брать плавательный костюм с высокой защитой от вредных УФ-лучей),

5–6 пар носков.

подгузники (если вы едете в одно место, то смело можете брать одну пачку, а остальное докупить на месте. Если же вы собираетесь много переезжать, то вам придётся освободить место в багаже для нескольких упаковок),

пелёнка (ситуация с количеством та же самая, как и с подгузниками),

1 куртка потеплее и ветровка,

головные уборы, если путешествуете в жаркую страну,

дождевики (и москитные сетки для колясок),

вместо тяжёлых махровых полотенец лучше берите муслиновые пелёнки: они вам послужат и полотенцем, и одеялом, и подстилкой, и простынкой, и подушкой, и покрывалом.

Обувь

Старайтесь максимально ограничить количество обуви в багаже, так как она громоздкая и тяжёлая! Не стоит брать с собой праздничную, нарядную детскую обувь, берите 2–3 пары обуви – в зависимости от того, куда едете.

одна пара обуви для ходьбы,

одна пара босоножек и шлёпок (если вы отправляетесь в место, где каменистый пляж и вход в море, тогда обязательно берите специальные резиновые тапочки для таких мест).

Если ваше путешествие будет по снегу, то, конечно, понадобятся зимние, тёплые непромокаемые ботинки, или же резиновые сапоги, если вы отправляетесь в осеннее путешествие, а также шапка, шарф и перчатки.

Туалетные принадлежности

салфетки – сухие и влажные (поверьте, они понадобятся и детям постарше, и вам самим),

ватные диски,

коробочка для туалетных принадлежностей,

зубная щётка/зубная паста/зубная нить,

мыло, шампунь,

крем под подгузник,

дезинфицирующее средство для рук,

расчёска, резинки, заколки.

На всякий случай можно взять небольшие пластиковые баночки (тревел-формат) с моющими средствами для сосок.

Лекарства

Не сходите с ума и не берите с собой все лекарства, что есть у вас дома. Большинство препаратов можно купить на месте, да и вероятность того, что они вам все понадобятся, невелика. Тем не менее, есть несколько вещей, которые используются более регулярно и полезны в чрезвычайных ситуациях.

бинты, пластыри,

антибактериальная мазь,

отпускаемые по рецепту лекарства, если ребёнок принимает таковые на постоянной основе, или вы знаете, что он может быстро подхватить вирус,

обычные лекарства, которые принимает ребёнок на постоянной основе,

очки/контактные линзы,

обезболивающие (для младенцев, детей и взрослых),

средства от тошноты и укачивания,

средство от насекомых,

солнцезащитный крем,

средство от ожогов,

щипчики, пинцет,

маленький термометр.

И помните, что все лекарства должны храниться в недоступном для детей месте.

Электроника

фотоаппарат (если ваш подросток увлекается фотографией, то у него точно есть такой, а не просто камера на телефоне),

портативный стерилизатор для пустышек и игрушек,

портативное зарядное устройство + шнур для зарядки,

ноутбук + зарядное устройство,

мобильные телефоны + зарядное устройство,

наушники,

крепления для планшетов на подголовниках передних сидений, если вы путешествуете на автомобиле, а дети сидят сзади,

автомобильное зарядное устройство USB,

кабель Aux,

часы.

Детские товары

по одной силиконовой игрушке с ночником и записью звука белого шума (не берите мягкие игрушки – они быстро пачкаются в дороге) для каждого ребёнка,

надувную ванночку для купания на пляже и в отеле,

детская переноска,

автокресла и/или бустеры,

коляска-трость, если вы отправляетесь в тёплые места, и коляска с большими колёсами, если вам придётся гулять по снежным местам,

детская кроватка при необходимости,

молокоотсос, если вам это нужно,

портативный подогреватель, если путешествуете на автомобиле, или же обычный подогреватель (у которого есть несколько функций – например, стерилизация),

бутылочки + смесь для кормления,

перекусы – много перекусов! Ещё больше, чем вы сейчас подумали, – больше перекусов, чем, по вашему мнению, вы могли бы съесть за всю свою жизнь,

солнцезащитные очки,

многоразовые бутылки с водой,

рюкзаки для всех детей – у каждого из детей постарше может быть свой рюкзак, в который можно сложить всё необходимое для путешествия (перекусы, мягкую игрушку, куртку и т. д.),

тканевые пелёнки и одеяло, если нужно.

Развлечения

как бы вы ни обожали шелест бумаги и запах настоящей книги, в путешествие лучше взять с собой электронный вариант,

небольшой конструктор или головоломку,

альбом и цветные карандаши,

маленькая сумка с игрушечными машинками или куколками,

игру с карточками,

планшет.

Как мы уже говорили выше, количество, что именно вы с собой берёте и что вообще нужно делать, зависит от того, путешествуете ли вы на автомобиле или летите на самолёте. Например, в автомобиль стоит взять складной горшок с одноразовыми пакетиками, нужно чаще останавливаться, использовать шторки от солнца и соблюдать правила перевозки в автокресле. В самолёт же следует взять с собой еду и воду, лекарства и смеси для детей – всё это можно брать с собой на борт. Также в самолёт стоит взять с собой плед, потому что там холодно, пакетики для стерилизации и слинг, а ещё автокресло. Да, мы правильно написали: ребёнок может сидеть в автокресле и в самолёте тоже.

Не забывайте сразу оформлять страховки, узнайте, где находятся ближайшие амбулатории (больницы), и телефоны спецслужб помощи!