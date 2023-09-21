Зачем нужна страховка во время отдыха за границей

При оформлении заграничных туров в специализирующихся на путешествиях агентствах менеджеры всегда поднимают вопрос об оформлении страхового полиса, за который требуется внести дополнительную сумму. Как оказалось, оформление такой дополнительной услуги – важная часть планирования отпуска. Кому и зачем необходима страховка – в материале «ФедералПресс».

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Обязательно ли оформлять страховку

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Как оказалось, страховка является обязательным документом при посещении некоторых стран. Так, без полиса нельзя приехать, например, в Китай, ОАЭ, Японию, США, Австралию и другие страны.

Если оформление страхового полиса не является обязательным условием для посещения, например, Египта, Индии или Турции, а носит рекомендательный характер, то туроператоры все-таки советуют не пренебрегать услугой. Благодаря ей отдыхающие смогут компенсировать расходы на медицину, если потребуется помощь.

Преимущества страхования

Граждане получат гарантированную медицинскую помощь при внезапных заболеваниях или травмах. Отметим, что стоимость страхового полиса составляет около одного евро в день на одного туриста, однако медицинские расходы во время страхового случая покрываются до 30 тысяч евро.

Нужно помнить, что страховка не распространяется на обострение хронических болезней, если они не угрожают жизни. Также для граждан старше 65 лет стоимость полиса рассчитывается индивидуально.

Есть два вида страховок – базовая и расширенная. Отличия в них только в количестве рисков, которые покрывает полис.

Так, базовая страховка подразумевает оказание неотложной медицинской помощи, диагностику и лечение заболевания, предоставление лекарственных препаратов, экстренную помощь врача-стоматолога, транспортировку до места лечения в случае ЧП, репатриацию в случае смерти.

В расширенную страховку входит большее число рисков, по которым отдыхающий может получить выплату. Среди них – спортивные травмы, солнечные ожоги, экстренная и плановая помощь стоматолога, лечение хронических заболеваний, восстановление после несчастных случаев, приезд родственников пострадавшего в больницу, помощь при травмах, полученных в состоянии алкогольного опьянения.

Также страхователь может внести и дополнительные риски, среди которых отмена путешествия, потеря багажа, задержка рейса и другие. Однако расширенная страховка будет стоить несколько дороже, чем обычная.

При оформлении заграничных туров в специализирующихся на путешествиях агентствах менеджеры всегда поднимают вопрос об оформлении страхового полиса, за который требуется внести дополнительную сумму. Как оказалось, оформление такой дополнительной услуги – важная часть планирования отпуска. Кому и зачем необходима страховка – в материале «ФедералПресс».

Обязательно ли оформлять страховку

Как оказалось, страховка является обязательным документом при посещении некоторых стран. Так, без полиса нельзя приехать, например, в Китай, ОАЭ, Японию, США, Австралию и другие страны.

Если оформление страхового полиса не является обязательным условием для посещения, например, Египта, Индии или Турции, а носит рекомендательный характер, то туроператоры все-таки советуют не пренебрегать услугой. Благодаря ей отдыхающие смогут компенсировать расходы на медицину, если потребуется помощь.

Преимущества страхования

Граждане получат гарантированную медицинскую помощь при внезапных заболеваниях или травмах. Отметим, что стоимость страхового полиса составляет около одного евро в день на одного туриста, однако медицинские расходы во время страхового случая покрываются до 30 тысяч евро.

Нужно помнить, что страховка не распространяется на обострение хронических болезней, если они не угрожают жизни. Также для граждан старше 65 лет стоимость полиса рассчитывается индивидуально.

Есть два вида страховок – базовая и расширенная. Отличия в них только в количестве рисков, которые покрывает полис.

Так, базовая страховка подразумевает оказание неотложной медицинской помощи, диагностику и лечение заболевания, предоставление лекарственных препаратов, экстренную помощь врача-стоматолога, транспортировку до места лечения в случае ЧП, репатриацию в случае смерти.

В расширенную страховку входит большее число рисков, по которым отдыхающий может получить выплату. Среди них – спортивные травмы, солнечные ожоги, экстренная и плановая помощь стоматолога, лечение хронических заболеваний, восстановление после несчастных случаев, приезд родственников пострадавшего в больницу, помощь при травмах, полученных в состоянии алкогольного опьянения.