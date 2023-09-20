Как безопасно подобрать путевку и забронировать отель

Осень дала старт не только бархатному сезону на южных курортах нашей страны, но и активизации мошенников, которые предлагают туристам «отдых» по самым выгодным ценам. «Вечерняя Москва» узнала, как безопасно подобрать путевку и забронировать номер.

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Самая распространенная мошенническая схема — фальшивая интернет-страница популярного туроператора или гостиницы.

При этом многие знают, что в бархатный сезон цены на отдых гораздо ниже, поэтому легко ведутся на уловки злоумышленников.

— Например, попадая на липовый сайт, турист, не задумываясь, заполняет информацию о себе, указывает платежные данные, вносит оплату за проживание. Приехав в отель с якобы забронированным номером, он выясняет, что брони нет, — отметил директор туристического агентства Сергей Яровский.

Еще один способ обмана — участие в «опросе по итогам сезона». За его прохождение участникам обещают приз или скидочный купон.

— После ответа на нехитрые вопросы посетителю сайта нужно ввести личные данные, чтобы забрать свой подарок. Конечно, никакого приза нет, а персональными данными завладевают мошенники, — пояснил Сергей Яровский.

Третий способ обмана еще коварнее. Отель, шведский стол, бассейн — и все по очень низкой цене. Человек бронирует первые сутки, а по их истечении узнает, что все последующие будут стоить уже существенно дороже.

— Большинство отдыхающих берут с собой деньги с запасом. Поэтому, повозмущавшись, все-таки платят. Ведь искать новый отель, собирать вещи, выезжать из номера — это муторно, да и отдых портить не хочется, — отмечает эксперт.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, обязательно нужно заключать договор с проверенной турфирмой, а в случае разногласий стоит обратиться в Роспотребнадзор.

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