Как попасть в бизнес-класс самолета с помощью одного вопроса

Частая путешественница и основатель портала для туристов Travel off path раскрыла способ заполучить место в бизнес-классе с помощью одного вопроса и восхитила подписчиков. Лайфхаком она поделилась в вирусном видео на своей странице в TikTok.

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По словам блогерши Кэшли Кучеран (Kashlee Kucheran), она отправилась в поездку с подругой Сильвией (Sylvia) и забронировала место в бизнес-классе за сотни долларов, в то время как ее попутчица купила дешевый билет в экономе.

«Когда мы попали в аэропорт, Сильвия просто спросила у персонала, можно ли ей перейти в бизнес-класс, и они ответили, что это возможно за доплату в 700 лир (2,5 тысячи рублей)», — уточнила автор ролика.

Таким образом, добавила Кучеран, за 2,5 тысячи долларов ее приятельница получила приоритетную посадку и возможность дождаться вылета в VIP-зоне.