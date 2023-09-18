Как выбрать рюкзак для похода, туризма, занятий спортом

Вместе с экспертом разбираемся во всех нюансах выбора оптимальной модели.

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Давид Кумаритов, эксперт Спортмастера PRO: «Выбор рюкзака — задача отнюдь не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Нужно предусмотреть множество нюансов: от целей, для которых он приобретается, до объёма и количества вещей, которые вы в нём будете переносить. Как найти то, что будет вам подходить по всем статьям?»

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Как выбрать рюкзак: 3 важных параметра

В первую очередь мы уделяем внимание практичной стороне вопроса. Многие при подборе опираются исключительно на внешний вид: цвет, логотипы, бренд. Это может быть актуально, если вы покупаете рюкзак для города. Тут речь идёт скорее об аксессуаре, а не о функциональной вещи.

Такой рюкзак может выбираться по цвету, стилю и т. д. Здесь будет важно, чтобы имелось отделение для ноутбука (если он постоянно при вас). Возможно, для вас окажется принципиальным наличие каких-то особых отделений и карманов. Конечно, это тоже функциональные моменты, но, когда речь идёт про рюкзак для похода, путешествий, охоты или рыбалки, они выходят на передний план. Здесь стиль не важен. К туристическим моделям нужно подходить исключительно с позиции функциональности. И в первую очередь она будет зависеть от объёма рюкзака. Как тут сориентироваться? Давайте последовательно разбираться.

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1. Объём Объём от 5 до 15 литров. Такой вариант рюкзака отлично подойдёт для велосипедистов, триатлонистов и тех, кому важен лёгкий вес. Это именно те случаи, когда не нужно переносить много вещей. Например, для прогулок по городу.

Объём от 15 до 35 литров. Эти рюкзаки более универсальны. Их вполне можно рекомендовать для походов в спортивные залы или для занятий хайкингом. Также они могут использоваться на повседневной основе в городе. Это те случаи, когда с собой, помимо кошелька и документов, нужно возить ещё ноутбук или бутылку воды.

Объём от 35 до 75 литров. Здесь уже речь про немалый объём. В такой рюкзак можно поместить дополнительную одежду и снаряжение. Он предназначен для туризма и походов. Также это идеальный вариант для тех, кто планирует отправиться на охоту или рыбалку.

Для тех, кому необходим хороший компактный рюкзак на каждый день, также могут подойти модели слинг. Зесь мы получаем небольшой объём (от двух литров) и наличие всего одной лямки.

Слинги используются в основном для переноса мелочей. Максимум, что можно поместить в такой рюкзак, — бутылка воды. Очевидный плюс этого фасона в лёгкости и удобстве носки. Минус — неравномерное распределение нагрузки. Даже литровая бутылка воды будет давить лишь на одно плечо, что в долгосрочной перспективе может привести к боли в мышцах.

2. Материал

Если речь идёт про функциональный рюкзак, то, в отличие от городских, производители используют всего два основных материала: нейлон и полиэстер. Первый легче, второй тяжелее, но обладает большей прочностью.

Из «экзотических» разновидностей можно выделить запатентованную ткань CORDURA — это один из вариантов плетения нейлона с особой структурой нити и водоотталкивающим слоем. Предполагается, что он не пропускает воду. Это материал, который изначально разрабатывался для армейских нужд, поэтому отличается особой износостойкостью. Разумеется, стоить такой рюкзак будет дороже других вариантов.

В целом на износостойкость влияет не только сам материал, из которого сделана ткань, но и способ плетения. Один из самых распространённых — рипстоп, когда толстые и тонкие нити чередуются, создавая таким образом каркас, увеличивающий способность ткани противостоять разрыву.

Если говорить про влагостойкость, то здесь на первый план выходит не материал, а использование водоотталкивающих пропиток или других технологий, способных защитить ткань от жидкости. И всё же в 90% случаев влагозащита находится на низком или среднем уровне. Дело в том, что рюкзаки рассчитаны на использование влагостойкого чехла, или накидки. Он называется рейнкавер. Позволяет закрыть как сам рюкзак, так и прикреплённые снаружи вещи.

3. Эргономика

Этот пункт особенно важен для многолитражных походных вариантов. Для рюкзака объёмом более 40 литров стратегически важно иметь опцию регулирования спинки и лямок по высоте. Благодаря этому турист сможет правильно расположить его вдоль позвоночника.

При переносе большого веса важную роль играет поясной или набедренный ремень. Как он помогает? Его задача — разгрузить плечи и перенаправить часть нагрузки на пояс. Иногда ещё и на бёдра — при наличии соответствующих ремешков.

Наконец, в функциональных рюкзаках часто встречается специальная эргономичная спинка. Делается она обычно из пены, сетки, EVA-панелей или полиэстера. Лёгкие прогулочные рюкзаки имеют либо сплошную спинку, либо — со вставками из пены, покрытой сетчатой тканью. Если же рюкзак предназначен для туризма, походов и/или активного отдыха, она будет многосоставной, с элементами поддержки, более упругими лямками и толстым набедренным ремнём.

Чтобы понять, что рюкзак сидит хорошо, нужно нагрузить в него от 5 до 25 кг веса. В зависимости от назначения отрегулировать спинку так, чтобы поясной ремень лёг на бёдра и бóльшая часть веса перенеслась именно туда. Далее нужно подтянуть плечевые лямки — для того чтобы рюкзак плотно прижался к спине. После этого попробовать походить с ним не менее 15 минут.

У всех людей разные физиологические особенности, форма спины и уровень тренированности тела, поэтому крайне важно опробовать аксессуар на себе. Даже если вы планируете делать заказ онлайн, постарайтесь перед этим прийти в магазин спорттоваров и провести примерку.

Не пожалейте на это время. Во-первых, речь идёт в том числе о вашем здоровье. Во-вторых, функциональный рюкзак — это вещь, которая приобретается надолго. Также стоит учесть, что обычно она стоит недёшево. Ваши внимательность и готовность изучить несколько вариантов окупятся.

Как выбрать рюкзак для путешествий?

Для путешествий подойдёт рюкзак объёмом 25–35 литров. Этого достаточно, чтобы перенести основные вещи. При этом главной особенностью такого рюкзака должно стать число карманов. Чем их больше, тем проще будет расфасовать все важные вещи, чтобы в случае необходимости быстро их найти.

Часто встречаются модели с отдельным карабином под ключи, встроенным органайзером, отсеком под пауэрбанк и выходами для проводов и так далее. Сегодня в линейках многих производителей есть специальные модели, предназначенные именно для путешествий. В некоторых из них количество кармашков и отделений исчисляется десятками. Особым плюсом будет такая опция, как потайной карман под документы.

Поясной ремень в таких рюкзаках необязателен, а вот комфортные толстые лямки, которые равномерно давят на плечи, и анатомическая спинка точно не будут лишними. Жалейте свою спину.

Какой рюкзак для путешествий рассмотреть?

Atomic Travel Pack — крайне практичный рюкзак для междугородних поездок и путешествий, а также для повседневного использования, если в течение дня вы много времени проводите на ногах. Эту модель отличают усиленные материалы, формованная эргономичная спинка, потайной карман для документов, чехол для обуви и очень качественная ткань, устойчивая к загрязнениям.

Городской рюкзак Northland изготовлен из устойчивой к механическому воздействию ткани CORDURA, благодаря чему хорошо держит форму и обладает водоотталкивающими свойствами, а дополнительную защиту от попадания воды обеспечивают прорезиненные молнии. Помимо анатомической спинки, на задней стороне рюкзака предусмотрен специальный ремень для крепления к ручке чемодана.

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Как выбирать рюкзак для похода (туристический)?

Для начала стоит определиться, какой нужен объём. Если вы собираетесь отправиться в поход выходного дня (без ночёвки), то достаточно будет варианта до 30 литров. Туда вы сможете поместить всю необходимую еду, воду, аптечку и остальные вещи.

Если речь идёт о походе с ночёвкой в палатке (до 2–3 дней), стоит присмотреться к рюкзакам объёмом до 50 литров. Желательно, чтобы снаружи у него были ремешки-крепления для пенки и спального мешка. Наконец, если речь идёт про многодневный трекинг, то объём рюкзака может достигать и 130 литров.

После выбора размера самым верным решением будет изучить модель «вживую», примерить её. Также стоит обратить внимание на комплектацию, наличие сменной фурнитуры и рейнкавера. Если последнего нет, желательно приобрести отдельно. Размер накидки должен быть равен или чуть больше рюкзака.

Какой рюкзак туристический рассмотреть?

Northland Blaze 20 — легкоходный рюкзак для походов выходного дня. За счёт грамотного распределения объёма в него поместится всё, что пригодится для кратковременных выходов в лес или горы. Ткань рюкзака обработана водоотталкивающим покрытием, а швы дополнительно укреплены силиконом. Спинка и лямки выполнены из вспененного материала EVA, который обеспечивает эффективный воздухообмен.

Tatonka Yukon 60+10 — рюкзак для трекинга от одного из самых известных производителей товаров для активного отдыха. В нём применены сразу несколько видов усиленных материалов: ткань с плетением рипстоп, а также ткань CORDURA, благодаря чему рюкзак устойчив к повреждениям, а дно — к воздействию влаги. Фирменная система подвески V2 равномерно распределяет вес и не перегружает спину.

Какой рюкзак выбрать для рыбалки?

У рыбаков, пожалуй, больше всего мелких предметов, которые нужно транспортировать: крючки, блёсны, приманки и т. д. Для удобного и быстрого обращения со всем этим снаряжением производители изготавливают особые модели со встроенными жёсткими кейсами и большим количеством карманов.

Часто в рыболовных магазинах можно встретить стул-рюкзак, который обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес человека. Внешне он похож скорее на высокий ящик для инструментов. Рюкзак в нём выдают только лямки. Это удобная и функциональная вещь.

Хорошие рыболовные модели шьются как из нейлона, так и из ткани CORDURA. Поскольку рыбалка связана с контактом с водой, желательно, чтобы рюкзак был обработан специальной пропиткой или изготовлен с использованием влагозащитных материалов. Например, обладал прорезиненным дном.

Важно обратить внимание на качество замков и фурнитуры. Они должны работать без усилий и заеданий.

Какой рюкзак для рыбалки рассмотерть?

Tatonka PETRI CHAIR — рыбацкий стул-рюкзак, который сочетает в себе вместительное основное отделение и массу дополнительных карманов, являясь при этом комфортным складным стульчиком. Объёма в 25 литров хватит, чтобы взять с собой все необходимые снасти, а крепления снаружи помогут разместить крупногабаритное снаряжение.

Aquatic P-86 — рюкзак объёмом 86 литров изготавливается из водоотталкивающего нейлона и имеет несколько жёстких кейсов для удобного доступа к снастям в любой момент.

Какой рюкзак выбрать для охоты?

Охотничьи рюкзаки имеют много схожего с туристическими. Но всё-таки определённая специфика тут есть. Важный параметр — это цвет. Охотнику важно быть незаметным, поэтому больше подходят изделия с монохромным или камуфляжным принтом нейтральных природных оттенков: хаки или серого.

Важны и материалы. Они должны быть не только очень крепкими. Важно, чтобы ничего не трещало и не скрипелло. Иначе можно спугнуть добычу.

Пригодится тут и система MOLLE для фиксации дополнительных карабинов и снаряжения. Так же, как и походный, рюкзак для охоты важно выбирать в нагруженном виде, чтобы иметь представление, как будут ощущаться лямки и набедренный ремень. Объём охотничьих рюкзаков обычно не превышает 60 литров.

Какой рюкзак для охоты рассмотреть?

Сплав РМ3 олива. Спинка рюкзака благодаря многослойной структуре обеспечивает отличную вентиляцию и имеет высокую жёсткость. Рюкзак полностью покрыт лямками системы MOLLE, что позволяет фиксировать дополнительное снаряжение. Модель выполнена в нейтральном цвете, что отлично подойдёт для леса.

Remington Large Hunting. Рюкзак выполнен из полиэстера, который не боится влаги. Объём модели — всего 45 литров, что делает её одновременно вместительной и компактной. Расцветка идеально подходит для охоты в период с поздней осени до ранней весны.

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Как правильно выбрать рюкзак для спорта?

Рюкзаки для похода в тренажёрный зал должны вмещать в себя набор вещей, который вам необходим для тренировки: полотенце, одежду и обувь. Также хорошо, если имеются внутренняя защита от влаги и внешний карман для фляги или шейкера.

Лучше всего выбирать модели из тонкой синтетической ткани со вставками с перфорацией. Так рюкзак и его содержимое станут быстрее сохнуть. Полезными будут модели с отсеками и кармашками, которые позволят отдельно разместить влажное полотенце или плавательный костюм.

Что касается объёма, вполне достаточно будет модели от 10 до 20 литров. Разумеется, если речь не идёт про виды спорта, для которых нужно габаритное оборудование или снаряжение. Стоит обратить внимание на лёгкие модели с анатомическими лямками.

Какой рюкзак для занятий спортом рассмотреть?