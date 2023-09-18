Почему не стоит пользоваться телефоном в самолете

Туристам назвали причину, по которой они не могут пользоваться телефоном в самолете.

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Использование смартфона во время полета запрещено не из-за опасности для самолета, как считают многие, а из-за потенциальных помех в связи с землей, поведала эксперт по путешествиям Рози Пантер.

На высоте от 10 до 12,8 километра телефон, как пояснила эксперт, попытается одновременно «отзвонить» нескольким абонентам, что может вызвать помехи для сигналов, которые передаются с самолета. При этом, для пилота такие помехи могут звучать как обратная связь из динамика и микрофона, что не опасно, но раздражает, уточнила Пантер.

В связи с этим путешественникам бортпроводницы рекомендуют переводить свои гаджеты в режим полета, пишет Express.

Пантер посоветовала перед вылетом заранее загрузить фильмы или статьи, чтобы сделать перелет приятным и не скучным.