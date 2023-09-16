В сети назвали пять приёмов мошенников, обманывающих туристов в Абхазии

В блоге «Тонкости туризма» сообщили, что часто мошенники берут штрафы, например, за фото архитектуры 50-100 рублей. В такой ситуации нужно просто проигнорировать сборщика налогов и уйти.

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Иногда к туристам подходят люди, которые просят деньги за якобы платную стоянку. На самом деле почти везде парковка бесплатная. В этом случае нужно тоже проигнорировать мошенника и обратиться в настоящую полицию.

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Абхазские ПДД отличаются от российских, из-за чего туристов останавливают даже тогда, когда нарушения не было. В этом случае нужно настаивать на составлении протокола и не соглашаться на просьбу «договориться на месте». Есть вероятность, что туриста просто отпустят.

На сухопутной российско-абхазской границе иногда просят оплатить штраф за отсутствие регистрации или неведомую страховку.

Нужно попросить показать пункт в законе, тогда пограничники могут сделать вид, что прощают туриста.

Валюту в Абхазии лучше всего менять в банках, потому что в частных обменниках курс невыгодный, также там могут выдать поддельную банкноту. На рынках следует внимательно отсчитывать сдачу.

Даже на этапе бронирования жилья нужно быть внимательным. Следует доверять только проверенном сервисам.

Перед экскурсией нужно просить финальную стоимость, потому что во время путешествия гид будет предлагать посмотреть достопримечательности за отдельную плату.

Также экскурсоводы могут поднять цену, если туристы задерживаются у достопримечательностей. По их словам, стоянка для автобусов дольше 10 минут платная. На самом деле это не так.

Кроме того, при въезде в нацпарк с озером Рица нужно заплатить 350 рублей с человека. Все остальные достопримечательности там бесплатные.

Однако есть люди, которые могут на парковке просить ещё 150 рублей, за проход к смотровой площадке – 20-30 рублей, у замка принца Ольденбургского – 150 рублей. Всё это незаконно. Можно попросить чек у такого человека, скорее всего, он сразу же уйдёт.

На рынках цены указаны не везде, поэтому некоторые товары туристам будут продавать намного дороже, чем местным.