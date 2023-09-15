Как туристу остаться в живых на Камчатке

В последнее время растет популярность активного туризма, особенно на Дальнем Востоке. Однако нередко восхождение в горы и на вулканы приводит к трагедии. Эксперт рассказал, как экстремально, но при этом безопасно отдохнуть на Камчатке.

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Как рассказал РИА Новости руководитель и основатель клуба путешественников «Миры» Андрей Федорович, с ростом количества активных путешественников растет и число несчастных случаев.

Например, в прошлом году на Камчатке из десяти туристов и двух проводников при подъеме на вулкан Ключевская сопка выжили лишь двое.

«Возможно, травмоопасность увеличилась потому, что гиды не справляются. Не ожидали такого потока, но жадничают и берут на себя больше, чем положено», – предполагает эксперт.

Он подчеркнул, что основные причины трагедий – человеческий фактор и воздействие окружающей среды. В первую очередь перед тем, как куда-то отправиться в поход, нужно зарегистрировать маршрут в МЧС. Кроме того, при экстремальном отдыхе нельзя пренебрегать страховкой и экономить на ней.

При трансфере стоит больше довериться местным, так как они лучше осведомлены о погодных условиях, и какие риски могут быть при дожде, ветре, высоких волнах. К примеру, на Камчатке вертолет не взлетит, если нет погоды, и отменить экскурсию могут в любой момент. Зато это позволит сохранить жизнь и здоровье.

Также нередко случается, что гид при сопровождении туристов работает на износ и не дает себе отдохнуть. А от него напрямую зависят человеческие жизни. Помимо маршрута проводники обязаны знать, что делать в случае отека, перелома, обморожения.