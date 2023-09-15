Людям, боящимся акул,  надо выбирать отдых на Черном море

За последние почти 30 лет только три российских туриста подверглись нападению акул во время отдыха в Египте. Этого оказалось достаточно, чтобы некоторые путешественники стали опасаться встречи с этими морскими хищниками.

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Для того, чтобы отдых не был омрачен и прошел без лишних переживаний, тем, кто боится встречи с акулами вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рекомендовал выбирать для отдыха Черное море.

Чёрное море — единственное, в котором не обитают опасные для человека хищники, заявил он в разговоре с НСН.

Что касается Египта, он также вполне безопасен для туристов, а Дахаб, где было отмечено резонансное нападение, расположен далеко от популярных российских туристов Шарм-эль-Шейха и Хургады.