Психолог рассказала, как побороть аэрофобию

Многие люди страдают аэрофобией — боязнью полётов. На борту самолёта, человек с таким диагнозом чувствует угрозу своей жизни и здоровью. Он начинает задыхаться, учащается сердцебиение, звуки воспринимаются громче.

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Психолог Анастасия Нович в интервью Life рассказала, что всё это — паническая атака. Она не смертельна и является естественной реакцией организма. Однако, любая критическая ситуация формирует негативный опыт. Так и развивается аэрофобия. Эксперт рассказала, как преодолеть "страх неба" и не относиться к перелётам, как к кошмару.

В первую очередь, необходимо перестать заниматься мониторингом информации об авиакатастрофах. Люди, страдающие аэрофобией, целенаправленно потребляют данный контент (фильмы, новости об авиакатастрофах). Это только усиливает тревожность.

Если не получается преодолеть паническую атаку самостоятельно, не следует медлить с обращением к специалисту. В случае возникновения панической атаки на борту следует сконцентрироваться на состоянии "здесь и сейчас", то есть сосредоточиться на каком-то факте, с которым не может поспорить сознание. Это успокоит тело и снизит тревожность.