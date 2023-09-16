Почему не стоит заряжать телефон в аэропорту
На борту самолета зарядить телефон проблематично, поэтому многие перед вылетом заряжают свои гаджеты в аэропорту.
Однако есть некоторые риски, которые следует учитывать, если батарейка садится и вы планируете восполнить ее заряд в общественном месте. Подробнее рассказываем в материале "Рамблера".
Мошенничество и вредоносное ПО
В аэропортах и других общественных местах существует риск подключения вашего телефона к опасным зарядным устройствам. Некоторые мошенники могут использовать компрометирующие кабели или зарядные устройства, чтобы украсть вашу личную информацию или заразить ваш телефон вредоносным программным обеспечением. Это может привести к утечке данных, краже паролей или другим серьезным проблемам.
Подобные случаи взлома устройств известны, однако в крупных аэропортах, как правило, используются безопасные порты, которые подают только электроэнергию для зарядки.
Испорченная батарея
Розетки и зарядные устройства в общественных местах могут быть не всегда надежными и качественными. Их использование может повредить батарею вашего телефона, что может привести к снижению ее срока службы и ухудшению производительности в будущем.
Риск кражи или потери телефона
Часто, чтобы подзарядить телефон, люди оставляют его у зарядки в зале ожидания и уходят на свое место. Это чревато потерей или кражей устройства.
Медленная зарядка
Некоторые общедоступные зарядные порты в аэропортах могут иметь ограничения по мощности. Это не опасность, но, если у вас ограниченное время до рейса, это может быть проблемой.
Меры предосторожности
- Используйте собственное зарядное устройство. Лучше всего носить с собой собственное зарядное устройство и использовать его для зарядки в аэропорту или других общественных местах.
- Используйте портативное зарядное устройство. Рассмотрите возможность приобретения портативного зарядного устройства - Power Bank. Это позволит вам заряжать телефон независимо от того, где вы находитесь.
- Включите режим "только зарядка". Перед подключением к незнакомому зарядному устройству включите режим Charge Only на своем устройстве, чтобы предотвратить передачу данных.
- Обновляйте ПО. Регулярно обновляйте программное обеспечение вашего телефона, чтобы устранить уязвимости и обеспечить безопасность данных.