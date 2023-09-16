Почему не стоит заряжать телефон в аэропорту

На борту самолета зарядить телефон проблематично, поэтому многие перед вылетом заряжают свои гаджеты в аэропорту.

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Однако есть некоторые риски, которые следует учитывать, если батарейка садится и вы планируете восполнить ее заряд в общественном месте. Подробнее рассказываем в материале "Рамблера".

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Мошенничество и вредоносное ПО

В аэропортах и других общественных местах существует риск подключения вашего телефона к опасным зарядным устройствам. Некоторые мошенники могут использовать компрометирующие кабели или зарядные устройства, чтобы украсть вашу личную информацию или заразить ваш телефон вредоносным программным обеспечением. Это может привести к утечке данных, краже паролей или другим серьезным проблемам.

Подобные случаи взлома устройств известны, однако в крупных аэропортах, как правило, используются безопасные порты, которые подают только электроэнергию для зарядки.

Испорченная батарея

Розетки и зарядные устройства в общественных местах могут быть не всегда надежными и качественными. Их использование может повредить батарею вашего телефона, что может привести к снижению ее срока службы и ухудшению производительности в будущем.

Риск кражи или потери телефона

Часто, чтобы подзарядить телефон, люди оставляют его у зарядки в зале ожидания и уходят на свое место. Это чревато потерей или кражей устройства.

Медленная зарядка

Некоторые общедоступные зарядные порты в аэропортах могут иметь ограничения по мощности. Это не опасность, но, если у вас ограниченное время до рейса, это может быть проблемой.

Меры предосторожности