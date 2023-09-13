Как вести себя при экстренной посадке самолета
В Новосибирской области самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле. Все пассажиры лайнера эвакуировались, никто из не пострадал.
К счастью, экстренные посадки случаются редко. Однако в любом случае необходимо знать, как вести себя в таких ситуациях, так как это может спасти человеку жизнь.
Как действовать во время экстренной посадки? Рассказываем в материале "Рамблера".
Старайтесь не паниковать
В экстренной ситуации главное - не терять бдительность и дисциплину. Паника только усложнит ситуацию, а действовать надо четко. Доверьтесь команде пилотов, которые прошли обучение и знают, как работать в экстренных ситуациях. Они постараются сделать все, чтобы избежать травм и потерь.
Слушайте инструкции членов экипажа
Слушайте внимательно и выполняйте инструкции членов экипажа. Они обучены реагировать на различные чрезвычайные ситуации и знают, как обеспечить вашу безопасность.
Используйте при необходимости маску для кислорода
Если в самолете установлена маска для кислорода, используйте ее. Она обеспечит вам необходимое количество кислорода в случае снижения давления в салоне.
Примите безопасную позу
Переведите спинку кресла в вертикальное положение, закройте столик и уберите все вещи под переднее сиденье. Снимите очки, заколки, цепочки, - все то, что может поранить вас при посадке. Покрепче завяжите шнурки на обуви и развяжите галстук.
Опустите голову между коленями и положите руки на затылок. Эта поза поможет защитить голову и шею от ударов. Оставайтесь в таком положении до полной остановки.
Оставайтесь пристегнутыми
Затяните ремни безопасности максимально туга и не снимайте их до тех пор, пока экипаж не даст разрешение на покидание самолета.
Следуйте указаниям при выходе из самолета
После посадки следуйте инструкциям бортпроводников и обратите внимание на указатели, где находится ближайший аварийный выход. Определите, как далеко вы от него находитесь. Можно посчитать количество кресел до выхода, чтобы ориентироваться на ощупь в случае задымления.
Отбегите от самолета
Если самолет приземлился на сушу, после вынужденной аварийной посадки МЧС советует отбежать от самолета, чтобы не попасть под возможный взрыв, лечь на землю и закрыть голову руками.