Как вести себя при экстренной посадке самолета

В Новосибирской области самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле. Все пассажиры лайнера эвакуировались, никто из не пострадал.

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К счастью, экстренные посадки случаются редко. Однако в любом случае необходимо знать, как вести себя в таких ситуациях, так как это может спасти человеку жизнь.

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Как действовать во время экстренной посадки? Рассказываем в материале "Рамблера".

Старайтесь не паниковать

В экстренной ситуации главное - не терять бдительность и дисциплину. Паника только усложнит ситуацию, а действовать надо четко. Доверьтесь команде пилотов, которые прошли обучение и знают, как работать в экстренных ситуациях. Они постараются сделать все, чтобы избежать травм и потерь.

Слушайте инструкции членов экипажа

Слушайте внимательно и выполняйте инструкции членов экипажа. Они обучены реагировать на различные чрезвычайные ситуации и знают, как обеспечить вашу безопасность.

Используйте при необходимости маску для кислорода

Если в самолете установлена маска для кислорода, используйте ее. Она обеспечит вам необходимое количество кислорода в случае снижения давления в салоне.

Примите безопасную позу

Переведите спинку кресла в вертикальное положение, закройте столик и уберите все вещи под переднее сиденье. Снимите очки, заколки, цепочки, - все то, что может поранить вас при посадке. Покрепче завяжите шнурки на обуви и развяжите галстук.

Опустите голову между коленями и положите руки на затылок. Эта поза поможет защитить голову и шею от ударов. Оставайтесь в таком положении до полной остановки.

Оставайтесь пристегнутыми

Затяните ремни безопасности максимально туга и не снимайте их до тех пор, пока экипаж не даст разрешение на покидание самолета.

Следуйте указаниям при выходе из самолета

После посадки следуйте инструкциям бортпроводников и обратите внимание на указатели, где находится ближайший аварийный выход. Определите, как далеко вы от него находитесь. Можно посчитать количество кресел до выхода, чтобы ориентироваться на ощупь в случае задымления.

Отбегите от самолета