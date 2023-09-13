Что делать, если вам попался пьяный попутчик в поезде

Путешествие на поезде - это лотерея. Никогда не знаешь, кто окажется твоим попутчиком: шумный ребенок, болтун или поедатель лапши быстрого приготовления. Но это все не худший вариант.

Часто в поездах можно встретить пьяных пассажиров, которые, только сев, сразу откупоривают бутылку. Оказаться в одном купе с нетрезвым человеком неприятно, но правильная реакция может сделать ваше путешествие более комфортным и безопасным.

О том, что делать, если вместе с вами в купе едет пьяный попутчик, рассказываем в материале "Рамблера".

Постарайтесь сохранять спокойствие

Первое и самое важное правило - сохраняйте спокойствие. Пьяный попутчик может беспокоить, но паника только ухудшит ситуацию. Ваша реакция играет важную роль в том, как будут развиваться события.

Избегайте конфликтов

Избегайте конфликтов с пьяным попутчиком. Не реагируйте на его агрессию или провокации, и старайтесь не вмешиваться в его дела, если это не является острой необходимостью.

Держитесь на расстоянии

Старайтесь соблюдать достаточное расстояние между вами и пьяным попутчиком. Это может помочь вам избежать неприятных ситуаций.

Обратитесь к проводнику

Если пьяный попутчик становится агрессивным, обратитесь к персоналу поезда. Проводники помогут вам решить проблему. Они проходили обучение и знают, что делать в подобных ситуациях.

Подумайте о пересадке в другое купе/вагон

Если ситуация не улучшается и вы чувствуете себя в опасности, рассмотрите возможность перемещения в другой вагон. Сообщите проводникам о вашей проблеме, и они помогут вам с пересадкой, если это будет возможно.

Завершите разговор

Если пьяный попутчик навязчиво пытается с вами разговаривать, отвечайте кратко и уважительно, но старайтесь завершить разговор как можно скорее. Не вступайтесь в долгие беседы с пассажиром.

При необходимости обратитесь в полицию