Юрист рассказал, как не попасться на удочку афериста при выборе отеля

В сентябре многие российские туристы отправляются на отдых как в зарубежные страны, так и российские курорты. При этом желание сэкономить на отпуске является вполне объяснимым, поэтому туристы ищут более выгодные предложения.

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Однако в погоне за дешевизной можно наткнуться на мошенников, предупреждает юрист Александр Хаминский в разговоре с Общественной службой новостей.

Поэтому стоит остерегаться дешевых предложений мест отдыха на фейковых сайтах, говорит юрист. Поэтому с осторожностью нужно относиться к скидкам, которые предлагают лжетуроператоры, и выбирать туры у проверенных поставщиков.