Юрист рассказал, как не попасться на удочку афериста при выборе отеля

Юрист Хаминский рассказал, как не попасться на удочку афериста при выборе курортных отелей
В сентябре многие российские туристы отправляются на отдых как в зарубежные страны, так и российские курорты. При этом желание сэкономить на отпуске является вполне объяснимым, поэтому туристы ищут более выгодные предложения.
Однако в погоне за дешевизной можно наткнуться на мошенников, предупреждает юрист Александр Хаминский в разговоре с Общественной службой новостей.
Поэтому стоит остерегаться дешевых предложений мест отдыха на фейковых сайтах, говорит юрист. Поэтому с осторожностью нужно относиться к скидкам, которые предлагают лжетуроператоры, и выбирать туры у проверенных поставщиков.
Еще один популярный обман, на который часто попадаются туристы – экскурсии. В лучшем случае мошенники проведут экскурсию, например, на разваливающейся машине или предоставят гида без аккредитации. В худшем – экскурсии вовсе не будет, отметил Хаминский.