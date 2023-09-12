Как сделать отпуск идеальным

Часть отпуска лучше сохранять под конец года, рассказал «ФедералПресс» клинический психолог Иван Карнаух. Он отметил, что к этому времени организм накапливает хроническую усталость и ему жизненно необходима передышка.

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«Организм после напряженной работы требует отдыха, вот почему мы ложимся спать каждый день. Точно также нам необходим периодический отдых в течение недели и основательный в конце года. К предстоящему отпуску следует отнестись очень серьезно, его следует планировать заранее», – ответил психолог.

Иван Карнаух уточнил, что оптимальный вариант, когда отдых будет тщательно спланирован. Сумбурное и неорганизованное времяпрепровождение будет потрачено впустую. Он также предупреждает, что ленивый пляжный отдых, пусть даже в самом лучшем зарубежном отеле, тоже не даст результата.

«Нашему мозгу необходим активный отдых, чтобы усилить эффект новизны и яркость ощущений. Переключение деятельности даёт лёгкий положительный стресс, который тонизирует психику. В результате создаётся ощущение наполненности, чувство «сытости», когда всего достаточно. Именно получение таких ощущений и делает отдых идеальным, предотвращая появление досады, будто бы чего-то не хватило», – говорит Карнаух.