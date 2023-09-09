Названы плюсы и минусы аренды жилья в хостеле

Не все предпочитают останавливаться в дорогих отелях на отдыхе. Кому-то достаточно лишь спального места. Остальное время турист, например, проводит на экскурсиях, и ему не требуется дополнительный комфорт в номере. Для таких случаев подходят варианты размещения в хостелах. Иногда именно хостел - это лучшее соотношение цены и качества. Подробности рассказало издание “Дни.ру”.

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Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами, проанализировать, насколько будет удобно проживать в конкретном хостеле. Если фотографии и описание отличаются, то это повод задуматься. Важно обратить внимание на инфраструктуру, время заезда и выезда, техническую оснащенность объекта, наличие депозита. Кроме того, многим важны розетки около кровати и наличие электроплиты.

В источнике отметили, что хостел обычно является бюджетным вариантом для тех, кому достаточно лишь места для ночевки. В таких локациях есть комнаты для многоместного размещения. Гостю полагается одно койко-место и шкафчик для хранения. Бывают как стандартные кровати, так и двухъярусные (иногда без шторки). А еще существуют отдельные комнаты, где пространство ни с кем делить не придется. Модными также считаются капсульные хостелы.