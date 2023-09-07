Лайфхак с пакетом в самолете восхитил пользователей Сети

Пассажирка самолета сделала из пакета для тошноты держатель телефона и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте с никнеймом @fatpuppyent.

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В первую очередь туристка достала телефон из чехла и вложила в него нераскрытый пакет, а затем вставила телефон обратно. Далее путешественница закрепила свободный край пакета откидным столиком. Таким образом, телефон повис на спинке переднего кресла прямо перед пассажиркой.

Ролик стал вирусным, и подписчики посчитали идею очень полезной. «Жди Нобелевскую премию!», «Это работает, я делаю так все время», «Спасибо! Сегодня собираюсь в путешествие и попробую», «Хорошая идея», — писали юзеры в комментариях.