Стюардесса раскрыла правильный рацион перед полетом

Стюардесса авиакомпании Emirates раскрыла пассажирам правильный рацион перед полетом, особенно на дальние расстояния. Своими советами она поделилась с британским таблоидом Daily Star.

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Бортпроводница по имени Шарлин Лоу (Sharlene Lowe) из Австралии порекомендовала путешественникам перед посадкой в самолет избегать тяжелой еды и отдавать предпочтение легкоусвояемой пище. Кроме того, она отметила, что пассажирам стоит ограничить потребление кофеина, чтобы поддерживать гидратацию и качество сна.

Чтобы путешествие на дальнее расстояние было более комфортным, сотрудница авиакомпании также посоветовала выбирать места у окна или в проходе, находить варианты перелетов с остановкой, надевать в самолет свободную одежду, регулярно двигаться и выполнять в полете легкие упражнения и брать с собой подушку для шеи, беруши и увлажняющий крем.