Раскрыт способ выгодно слетать за границу

Россиянам раскрыли способ сэкономить на покупке путевок за границу благодаря скидкам для туристов, которые бронируют поездки заранее. Этим способом компания Fun&Sun поделилась с изданием NEWS.ru.

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Отмечается, что раннее бронирование позволяет слетать в другие страны с выгодой до 35 процентов. Чем раньше турист запланирует поездку, тем больше будет скидка.

«Кроме того, туроператоры на туры, приобретенные по акции раннего бронирования, устанавливают льготные условия по оплате», — добавили в Fun&Sun.

Так, путешественникам позволяют оплачивать туры частями с первым взносом в размере около 5000 рублей. При этом каждый последующий платеж будет зависеть от актуального курса валют.