АТОР: сэкономить на отдыхе в Турции можно, комбинируя отели
В этом сезоне туристам стали предлагать туры в Турцию, которые позволяют сэкономить на отдыхе. Так, по данным АТОР, ряд туроператоров предлагают комбинировать отели, останавливаясь в гостиницах категории "четыре звезды", однако пользоваться при этом инфраструктурой "пятерок".
Такое возможно при отдыхе на анталийском побережье Турции, где есть крупные гостиничные комплексы различной категории, имеющую общую инфраструктуру.
При этом разница в стоимости проживания в отелях разной категории может составлять до 30%, что является существенной экономией.
В АТОР рассказали, что к гостиницам категории "четыре звезды", предлагающим инфраструктуру гостиниц категорией выше, относятся Akra V Hotel, Lonicera World Hotel, Aqi Pegasos Club, Annabella Park Hotel, Justiniano Club Alanya.
Более того, отмечают эксперты, есть отели с категорией "три звезды", постояльцы которых могут пользоваться услугами пляжем и баром четырехзвездочного отеля Fame Beach. апример, гостиница Fame Hotel в Кемере.