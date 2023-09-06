АТОР: сэкономить на отдыхе в Турции можно, комбинируя отели

В этом сезоне туристам стали предлагать туры в Турцию, которые позволяют сэкономить на отдыхе. Так, по данным АТОР, ряд туроператоров предлагают комбинировать отели, останавливаясь в гостиницах категории "четыре звезды", однако пользоваться при этом инфраструктурой "пятерок".

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Такое возможно при отдыхе на анталийском побережье Турции, где есть крупные гостиничные комплексы различной категории, имеющую общую инфраструктуру.

При этом разница в стоимости проживания в отелях разной категории может составлять до 30%, что является существенной экономией.

В АТОР рассказали, что к гостиницам категории "четыре звезды", предлагающим инфраструктуру гостиниц категорией выше, относятся Akra V Hotel, Lonicera World Hotel, Aqi Pegasos Club, Annabella Park Hotel, Justiniano Club Alanya.