Туристы раскрыли проверенные лайфхаки по покупке авиабилетов

Цены на авиабилеты в 2023 году достигли максимума. По данным Росстата, стоимость перелета эконом-классом по РФ составляет почти семь тысяч рублей за тысячу километров, что является максимальным значением с 2000-го. Предыдущий рекорд был в 2010 году, когда стоимость составила — 6,8 тысячи рублей.

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Индекс рассчитывают на основе данных из 282 российских городов, а стоимость билетов — по населенным пунктам с аэропортами.

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РБК рассказал, как опытные путешественники значительно экономят на перелете.

Они посоветовали искать билеты с помощью агрегаторов, но покупать проездной документ на сайте перевозчика. Поскольку авиакомпании не делает различных накруток и не берут комиссий за оформление билетов, в отличие от некоторых сторонних площадок.

Туристы рекомендовали сравнить стоимость билетов «туда» и «туда-обратно». Как правило, приобретение у одной компании проездных документов в оба направления обходится дешевле. Перевозчики конкурируют друг с другом за пассажиров, стремятся выгодно продать билеты, чтобы не отправлять полупустые самолеты в рейс.

Билеты с пересадкой существенно дешевле прямых перелетов, но это может быть многочасовое ожидание следующего самолета в аэропорту.

Путешествие, как и перелет, могут обойтись дешевле, если планировать заранее. К примеру, стоимость билета на самолет за несколько месяцев до поездки может быть иногда в 5-6 раз ниже, чем она за пару дней до вылета.

Опытные туристы предлагают мониторить билеты. Во вторник происходит пересчет курса валют у Глобальных дистрибутивных систем, в связи с этим шанс приобрести билет по сниженной цене.

В Сети говорят, что покупать авиабилеты онлайн нужно именно ночью. Эту догадку подтвердили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, что в моменты повышенного спроса система может выдавать более высокую цену, что может совпадать с суточными ритмами, поскольку ночью пользователи реже ищут и покупают билеты.