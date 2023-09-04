Туристы раскрыли проверенные лайфхаки по покупке авиабилетов
Цены на авиабилеты в 2023 году достигли максимума. По данным Росстата, стоимость перелета эконом-классом по РФ составляет почти семь тысяч рублей за тысячу километров, что является максимальным значением с 2000-го. Предыдущий рекорд был в 2010 году, когда стоимость составила — 6,8 тысячи рублей.
Индекс рассчитывают на основе данных из 282 российских городов, а стоимость билетов — по населенным пунктам с аэропортами.
РБК рассказал, как опытные путешественники значительно экономят на перелете.
Они посоветовали искать билеты с помощью агрегаторов, но покупать проездной документ на сайте перевозчика. Поскольку авиакомпании не делает различных накруток и не берут комиссий за оформление билетов, в отличие от некоторых сторонних площадок.
Туристы рекомендовали сравнить стоимость билетов «туда» и «туда-обратно». Как правило, приобретение у одной компании проездных документов в оба направления обходится дешевле. Перевозчики конкурируют друг с другом за пассажиров, стремятся выгодно продать билеты, чтобы не отправлять полупустые самолеты в рейс.
Билеты с пересадкой существенно дешевле прямых перелетов, но это может быть многочасовое ожидание следующего самолета в аэропорту.
Путешествие, как и перелет, могут обойтись дешевле, если планировать заранее. К примеру, стоимость билета на самолет за несколько месяцев до поездки может быть иногда в 5-6 раз ниже, чем она за пару дней до вылета.
Опытные туристы предлагают мониторить билеты. Во вторник происходит пересчет курса валют у Глобальных дистрибутивных систем, в связи с этим шанс приобрести билет по сниженной цене.
В Сети говорят, что покупать авиабилеты онлайн нужно именно ночью. Эту догадку подтвердили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, что в моменты повышенного спроса система может выдавать более высокую цену, что может совпадать с суточными ритмами, поскольку ночью пользователи реже ищут и покупают билеты.
Билеты у лоукостеров могут обойтись в два раза дешевле, чем у крупной авиакомпании. Однако тут есть свои тонкости: багаж, питание, выбор места и страховка будут платными.