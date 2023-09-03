Почему иностранцы купаются на курортах только в бассейнах
Русские туристы обожают купаться в море. Именно на берегу они проводят большую часть отведенного на отдых времени. А вот иностранцы предпочитают бассейны с хлорированной водой.
«Я думала, что жителям других стран нравятся бассейны из-за того, что рядом бары и нет песка. Поэтому они и не ходят купаться на море. Но в Египте мы познакомились с пожилой парой из Канады, и они объяснили, что европейцы не купаются в море из-за особых условий турстраховки», – рассказала челябинка Наталья Семенова.
Оказывается, в страховке у иностранцев есть пункт, который гласит, что инцидент, произошедший на море, не считается страховым случаем. Это значит, что медицинскую помощь придется оплачивать самостоятельно.