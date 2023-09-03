Одна из самых загадочных профессий для многих из нас — бортпроводник. Кажется, что вся их жизнь проходит в небе и они всегда выглядят с иголочки. Однако, на самом деле, это непростая, но очень интересная работа со своими плюсами и минусами.

Кроме того, у стюардесс есть много секретов. Например, они используют кодовые словам и выражения, чтобы донести друг до друга какую-то мысль. Скорее всего, вы даже не замечаете, как члены экипажа переговариваются между собой словами, жестами или звуковыми сигналами.

Чтобы узнать о секретных выражениях бортпроводниц и том, что же они означают, смотрите видео пользовательницы TikTok @aerosecret.