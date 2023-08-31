Стюардесса раскрыла способ сделать сигнализацию в номере из подручных средств

Стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. Видео с советом она опубликовала в TikTok, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей. Стюардесса порекомендовала аккуратно пристроить ее к стене под прямым углом к двери. Если кто-то попытается подтолкнуть дверь или открыть ее, доска упадет на пол, и по звуку можно будет понять, что кто-то хочет попасть в номер.

Кроме того, Сиси посоветовала положить между дверью и ее рамой и крепко прижать полотенце или вешалку. Если все сделано правильно, злоумышленникам будет сложно проникнуть в комнату, даже если у них есть ключ. Однако этот лайфхак подходит не для каждой двери, отметила стюардесса.