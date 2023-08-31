Чек-лист при бронировании отелей на Юге: чтобы не поседеть

Впереди целый месяц бархатного сезона на Черном море, а затем начнутся скидки на отдых в межсезонье, также не за горами новогодние праздники. Расскажем, как выбрать отель без стресса и не разочароваться в отдыхе.

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– Выбирайте номер в отеле, дом или квартиру только на проверенных сайтах или с помощью известных агрегаторов. Дубль-гис также годится, но доски объявлений, типа Авито, сразу стоит исключить – вряд ли вы сэкономите, но есть риск нарваться на мошенников.

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– После того, как забронировали номер и внесли предоплату, позвоните в отель и уточните, правильно ли указан час заезда на сайте (может не совпадать).

– Стоит напрячься, если час заселения уже прошел, а вас просят подождать еще часа два. Не оплачивайте в таком случае всю сумму до заезда, скажите с улыбкой, что только – в обмен на ключи. Но не спешите ругаться, на Юге такое поведение неприемлемо – в лучшем случае после скандала с администратором вам придется ночевать на пляже. Когда вам выдадут долгожданные ключи и пожелают хорошего отдыха, также с улыбкой вежливо спросите тет-а-тет, можно ли съехать позже. Возможно, вам даже разрешат.

– Если бронировали дистанционно и внесли часть суммы, внимательно смотрите ваучер. Известны такие случаи, когда повторно просят предоплату по забывчивости или незнанию.

– В высокий сезон возможны накладки, имейте всегда несколько вариантов отдыха. Если не удастся заселиться сразу, например, решите – где оставите документы и ценности – у администратора, возьмете на пляж или пойдете в бар, кино, по магазинам? Заселитесь в запасной отель, где не надо ждать? (обычно бронь можно отменять до 18 часов).

– «Первая линия» может оказаться в 2,5 км, еще и на горе. Кстати, по карте непонятно, путь лежит через гористую местность, или нет. Некоторые, ничего не подозревающие, туристы с детьми каждый день преодолевают по два крутых спуска и два подъема по пути к морю, заплатив дорого. Вождение в такой местности для неопытных путешественников иногда становится невозможным. Сочи, Туапсинский район, Крым – часто горы и серпантины.

– Если важен комфорт, узнавайте заранее какой матрас на 2-спальной кровати – один большой или сдвинули два маленьких /кровать одна или две рядом поставили(такое бывает не только в России). На фото это тоже видно. Дополнительное место тоже бывает разным – кровать, раскладное кресло, диван, жесткая раскладушка.

– Узнавайте, какой вид из окна – нет ли железной дороги или кладбища, не работают ли под окнами шумные аппараты, генераторы. Может быть, там вообще караоке-клуб любителей ирландских песен, шашлычная/столовая или детская площадка. В первом и во втором случаях есть шанс поспать хотя бы утром с открытым окном, в третьем – забудете, что это.

– Многие отели и гостевые дома заманивают бассейном с подогревом. Спрашивайте, какая температура воды, есть ли рядом сауна, баня. Особенно, когда отдыхаете не в жару, это важно, т.к. вода 30 градусов в +23 это как прохладный душ, а если ветер, то все может обернуться простудой.

– Важна репутация отеля, и количество звезд. В 4-5* отелях половина вопросов отпадет. Когда выбираешь между несколькими «тройками» или объектами без звезд (дом, квартира), то очень актуально.