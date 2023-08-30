Почему путешествовать в одиночку невыгодно

Турист-одиночка невыгоден туроператорам и отельерам. Владельцы отелей стараются покрывать издержки с одиночных путешественников, всеми правдами и неправдами заставляя их платить за себя и «за того парня», сообщает портал Турдом.РУ. Пользователи портала заметили, что цена тура на одного человека лишь ненамного отличается от аналогичной путевки на двоих.

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Специалисты разъясняют, что очень мало отелей у моря, где имеются одноместные номера. Обычно отельеры исходят из ценообразования за номер, при этом неважно, сколько человек в нем проживают. Дешевле определенной цены номер продать все равно не могут. И если вы хотите отдыхать в одиночестве, стоимость номера будет приблизительно равна плате за двоих. А вот уже за каждого последующего члена семьи, скорее всего, придется доплатить.

Каждый отель заинтересован в том, чтобы были заняты все койки. Чем больше людей, тем больше желающих заказать дополнительные услуги, купить сувениры, тем больше денег они оставят в заведениях общепита и на экскурсии. Это как в поезде: хочешь заполучить персональное купе – выкупи все места в нём.