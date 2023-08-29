Как правильно выбрать загородный отель: советы эксперта

Понятия "отдых" и "путешествие" для многих людей неразрывно связаны. А можно ли полноценно восстановить силы, когда нет возможности уехать далеко или когда этого попросту не хочется?

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"РГ-Стиль" обратился к Елене Винокуровой, директору по маркетингу и продажам подмосковного LES Art Resort, с вопросами, на что нужно обращать внимание, выбирая отель для загородного отдыха.

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Какие вопросы при поиске отеля потенциальные клиенты задают чаще всего?

Е.В.: Самый частый вопрос - "что входит в стоимость проживания?" Это логично, поскольку люди едут отдыхать, а не сидеть в номере. И если перечень включенных в стоимость проживания услуг невелик, нужно рассчитать бюджет на дополнительные расходы.

Что касается нашего отеля, мы работаем по системе HOLA Clusive и предлагаем гостям широкий спектр услуг: в стоимость проживания входят напитки и трехразовое питание, посещение спа-комплекса и бассейнов, территории виртуальной реальности, анимационные программы и квесты, посещение мини-зоопарка, прокат сезонного спортивного инвентаря, боулинг, бильярд.

Следом идут вопросы про наличие парковки, бесплатного wi-fi и его покрытие - работает ли он на всей территории отеля или доступен только на ресепшен/в номерах. У нас он бесплатный и присутствет на всей территории площадью 20 гектаров. Сегодня многие работают дистанционно и выбирают отель именно по этому критерию.

Российская Газета

Важно, чтобы wi-fi работал на всей территории загородного отеля.

Важный момент - наличие трансфера. Он актуален для групп гостей, а также для тех, у кого нет машины. Затем очередь вопросов по вариантам размещения. У нас предусмотрены номера и коттеджи: кроме очевидной разницы площадей, в коттеджах есть кухня-гостиная, где можно готовить самостоятельно, и уровень шумоизоляции выше, так как смежных номеров мало или нет вовсе. Интересуют и виды из окна: после "городских джунглей" люди не хотят видеть из своих окон чужие - им хочется любоваться лесом и природой. Тем, кто приезжает надолго, нужна прачечная (как правило, она не входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно).

Еще один популярный вопрос касается бассейнов под открытым небом - работают ли они, какая там температура? Наши бассейны работают круглогодично, в них поддерживается комфортная температура 28 ℃.

Семьи с детьми обращают внимание на разнообразие детских и подростковых развлечений, а также на удобство проживания с детьми. Например, звукоизолированы ли номера, как они оборудованы, есть ли дополнительная мебель для ребенка.

Важный момент - наличие няни, которая могла бы дать родителям немного побыть наедине. Мы предоставляем такую услугу, но важно понимать, что она не входит в стоимость проживания.

Некоторые спрашивают про безопасность: этот пункт особенно актуален для удаленных от города отелей.

Отдельная категория гостей - молодожены и те, кто хочет пожениться на территории отеля. У нас по такому поводу можно заказать банкет и торт, на площадке присутствуют диджей и ведущий, есть свой профессиональный фотограф. Самые красивые свадьбы проходят в павильоне "Бельведер", рассчитанном на 300 персон.

Одни ищут в загородном отеле уединения и тишины, другие хотят отметить свадьбу, юбилей или день рожденья с музыкой и фотозонами - на эти, казалось бы, "мелочи" тоже нужно обращать внимание, уточняя у менеджеров особенности отеля.

Для многих важна возможность дополнительного размещения в номерах. Например, гости иногда интересуются, почему нельзя заселиться вшестером в четырехместный номер. Ограничение по количеству человек обусловлено отраслевыми нормативами и, конечно же, комфортом самих гостей. Это касается не только взрослых, но и детей. В этом вопросе отель не может отступать от правил.

Если у отеля есть какие-то особенности, это будет его преимуществом. У нас на территории есть мини-зоопарк и вольер с оленятами. Процесс общения детей и взрослых с лесными жителями всегда наполнен радостью и искренними эмоциями.

Российская Газета

Как составить представление о качестве питания? На что стоит обратить внимание в первую очередь - на отзывы посетителей или на описание от самого отеля?

Е.В.: Сначала - на описания от отеля. Нередко на сайтах указывается информация о качестве продуктов - например, что алкоголь проверяется системой ЕГАИС. Потом можно переходить к отзывам. Обычно при их изучении люди замечают только негатив, но мы рекомендуем обращать внимание на соотношение высоких и низких оценок.

Существует мнение, что все хорошие отзывы куплены, однако компаниям с многолетней историей это не нужно. Кроме того, наши соотечественники все чаще придерживаются формата “Ревизорро” и реже оставляют положительные отзывы.

Для максимально объективной оценки рекомендуем прочитать 10 самых свежих отзывов на каждом доступном ресурсе и сделать собственный вывод исходя из полученной информации. Нередко именно отзывы помогают узнать, на какие блюда стоит обратить особое внимание.

Например, наши гости особенно выделяют домашний лимонад и блюда для детей. У нас можно бесплатно воспользоваться блендером, чтобы подготовить еду для самых маленьких путешественников (измельчить овощи, приготовленные на пару, добавить в пюре измельченную вареную куриную грудку).

Российская Газета

В этом основное преимущество системы "шведский стол": голодными не останутся ни сторонники ЗОЖ, ни любители высокобелковой или низкоуглеводной еды, ни гурманы и любители много и разнообразно поесть. Можно взять как готовый салат, так и собрать его самостоятельно - с любимыми ингредиентами и соусами. А можно попробовать всего понемногу: рыбу, мясо, всевозможные гарниры. И десерты, которые готовит наш кондитер. Можно еще посмотреть социальные сети шеф-поваров отеля: нередко они выкладывают там самые интересные блюда, показывают подачу.

Для чего некоторые отели оставляют возможность бронирования по телефону, если для обеих сторон проще и удобнее прейскурант, выложенный на сайте?