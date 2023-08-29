Туристы рассказали, по каким критериям выбирают апартаменты

Туристы перечислили, какие критерии для них важны при выборе апартаментов. Об этом сообщил онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip.

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Опрос провели среди 1 042 пользователей, им предложили выбрать несколько вариантов ответа.

Оказалось, что туристы не часто бронируют апартаменты и квартиры. Отелям их предпочитают только 3,9% опрошенных.

Важными критериями стали:

расположение (83,3% респондентов);

удобства в номере (телевизор, кондиционер – 77,8%);

развлечения поблизости, инфраструктура района (61,1%).

Отзывы других гостей читает половина туристов. Для 61% путешественников решающее значение имеет цена. Для 44,4% отдыхающих важно, чтобы была кухня с посудой, для 11% – возможно взять с собой домашнее животное.

Испортить впечатление об апартаментах могут старая мебель, плохой ремонт и неопрятный вид. Так ответили 89% опрошенных.

Расхождение фотографий с реальным состоянием жилья и антисанитарные условия назвали 72 и 78% соответственно.

Многие туристы обращают внимание на местоположение, плохой интернет и слышимость. Туристы называли эти критерии в 55% случаев.