Туристы рассказали, по каким критериям выбирают апартаменты
Туристы перечислили, какие критерии для них важны при выборе апартаментов. Об этом сообщил онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip.
Опрос провели среди 1 042 пользователей, им предложили выбрать несколько вариантов ответа.
Оказалось, что туристы не часто бронируют апартаменты и квартиры. Отелям их предпочитают только 3,9% опрошенных.
Важными критериями стали:
- расположение (83,3% респондентов);
- удобства в номере (телевизор, кондиционер – 77,8%);
- развлечения поблизости, инфраструктура района (61,1%).
Отзывы других гостей читает половина туристов. Для 61% путешественников решающее значение имеет цена. Для 44,4% отдыхающих важно, чтобы была кухня с посудой, для 11% – возможно взять с собой домашнее животное.
Испортить впечатление об апартаментах могут старая мебель, плохой ремонт и неопрятный вид. Так ответили 89% опрошенных.
Расхождение фотографий с реальным состоянием жилья и антисанитарные условия назвали 72 и 78% соответственно.
Многие туристы обращают внимание на местоположение, плохой интернет и слышимость. Туристы называли эти критерии в 55% случаев.
Половину отдыхающих смущают сломанная мебель, неисправная техника и дополнительные взносы при заселении и выезде. Меньше всего на настроение туристов влияют сложности при заселении. Так сказали 44% участников опроса.