Как превратить пересадки из мучения в приятное путешествие

В последнее время для россиян, вынужденных добираться в разные страны мира с пересадками, все актуальнее становятся стоповеры. Благодаря им путешественники могут не только сэкономить на стыковочных рейсах, но интересно и с пользой провести время между полетами. Некоторые авиакомпании придумывают разные бонусы, например, выдают бесплатные билеты в популярные туристические места или же бесплатно размещают туристов в отелях на время длительных остановок. «Лента.ру» составила топ безвизовых стран для транзитных пересадок отечественных путешественников.

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Бесплатные билеты и другие спецакции

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Варианты стоповеров бывают разные, но почти всегда это выгоднее, чем купить прямой билет без пересадок. Туристы могут путешествовать самостоятельно, бронировать экскурсии или отель в стране транзита у туроператоров или же пользоваться программами стоповера от авиакомпаний.

Многие перевозчики, выполняющие рейсы с длительными пересадками, предлагают путешественникам в качестве бонуса бесплатные экскурсии по городу, бесплатное проживание в отеле или же бронирование с большими скидками. Однако эту информацию лучше проверять на сайтах авиакомпаний, поскольку все перевозчики придерживаются разной политики.

Выстраивая поездку со стоповером, путешественники могут сэкономить не только время, но и деньги. Путешествие с долгой пересадкой может быть дешевле, чем прямой рейс до места назначения. Кроме того, стоповер позволяет избежать длительного перелета или бесконечного ожидания в аэропорту: туристы могут насладиться пребыванием в другом городе, разнообразить свое путешествие и воспользоваться своим временем продуктивно «Яндекс.Путешествия»

Также многое зависит от даты поездки. Например, на какие-то дни авиакомпания может ввести специальные предложения. Так, один-два дня может длиться акция на бесплатное проживание в отеле в каком-то конкретном городе, потом она заканчивается.

В прошлом году Emirates всем пассажирам бесплатно представляла билеты на Бурдж-Халифу. «Билеты там недешевые. Моя коллега воспользовалась этой акцией, когда летела на Мальдивы через Дубай. Впоследствии эту акцию отменили», — рассказали в турагентстве «Лети-В-Лето».

Музей невинности и бывший православный храм

Чаще всего россияне выбирают для стыковочных рейсов Стамбул, пишут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы.

«Для туристов, летящих в Европу, Стамбул, наряду с Ереваном и Белградом, — самая популярная остановка для стоповера. При этом лидером скорее даже является армянская столица из-за более низких цен на билеты. Многие бронируют билеты авиакомпании Fly One, но перевозчик много раз после брони сообщал о снятии рейса, деньги вернуть просто невозможно», — пояснили в «Лети-В-Лето».

Стоповер в Стамбуле осуществляется через авиакомпанию Turkish Airlines. Между двумя рейсами должно быть не менее 20 часов. Партнеры авиакомпании предоставляют бесплатные номера в отелях для размещения, но только один раз за все путешествие. Стоповер не предоставляется пассажирам, пересаживающимся на внутренние рейсы в Турции. Все расходы, кроме расходов на проживание, несет пассажир «Яндекс.Путешествия»

Россиянка Татьяна Мозговая, летевшая с семьей и друзьями из Литвы в Порту авиакомпанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, рассказала, как перевозчик бесплатно разместил их в пятизвездочном отеле.

«Мы прилетели вечером, а улетали на следующий день, часа в два. На стойке авиаперевозчика проверили наши билеты — между рейсами должно быть не менее 10 часов — и сказали, что нас заберет трансфер. Поселили в хорошую гостиницу в старой части города рядом с Голубой мечетью и Айя-Софией, так что утром мы успели туда сходить. Бесплатный завтрак также был включен. На трансфере нас потом довезли до аэропорта», — рассказывает россиянка.

При этом она поясняет, что такой возможностью можно воспользоваться только один раз за путешествие. К тому же стоповер предоставляют пассажирам, которые летят с пересадкой за границу, а не в турецкие города.

Чем заняться в Стамбуле во время стоповера

Стамбул прослыл Меккой для шопоголиков — здесь туристов ждут всевозможные базары, дизайнерские бутики и огромные торговые центры, доверху забитые известными западными и местными брендами. Пока одни туристы осаждают магазины, другие в это время колесят по Босфору, фотографируя толстых чаек, или штурмуют знаменитые на весь мир дворцы и святыни.

Самые известные достопримечательности, которые можно быстро посмотреть в Стамбуле, — это Айя-София, Голубая мечеть и Сулеймание, Цистерна Базилика, Галатская башня, а также дворцы Топкапы и Долмабахче.

Россияне по традиции любят посещать Айя-Софию — некогда православный Собор Святой Софии, а сейчас мечеть. По легенде, именно в этом храме гонцы князя Владимира увидели православные обряды, после которых было принято судьбоносное решение — крестить Русь в православие.

Подземный Стамбул иностранцы изучают с помощью Цистерны Базилики — уникального хранилища для воды, которое появилось еще в VI веке. Приглушенный свет и непринужденная музыка создают полумистические ощущения. Путешественники обычно толпятся в очередях, чтобы сфотографироваться с тремя статуями Медузы Горгоны или загадать желание. В одной из колонн есть небольшое углубление. Согласно легенде, мечта исполнится, если засунуть туда большой палец, повернуть его на 360 градусов и почувствовать воду.

Помимо музеев, связанных с историей Османской империи, в Стамбуле есть и весьма необычные места. Одно из них — Музей невинности, появившийся после одноименной книги турецкого писателя Орхана Памука. В нем собраны предметы быта стамбульцев периода 60-90-х годов прошлого века.

Сороконожки и скорпионы на палочках

Транзитным городом для поездок из Москвы и Санкт-Петербурга в азиатские страны считается Пекин. «У AirChina нет покрывающей программы стоповера, как, например, у Turkish Airlines. Транзитная остановка с бесплатным размещением в отеле возможна только в случае, если между двумя рейсами есть от 6 до 30 часов. Пассажирам доступно однодневное проживание и завтрак в отеле, а также трансфер от отеля до аэропорта», — пояснили эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия».

Если турист хочется остаться в китайской столице на более длительный срок, то ему нужно оформить AirChina Stopover. Но в этом случае отель и другие услуги оплачивает сам путешественник.

Находиться в Пекине для безвизового транзита россияне могут не более 72 часов

Чтобы покинуть терминал, на границе необходимо показать посадочные билеты и паспорт. Однако выпускать туриста в город или же оставить в аэропорту решает сам пограничник. В случае, если путешественникам разрешили выйти из здания воздушной гавани, они обычно устремляются в центр города.

Что посмотреть в Пекине во время стоповера

Как рассказывает россиянка Софья, давно живущая в Пекине, некоторые туристы, глядя на карту города, думают, что все достопримечательности расположены близко. «Но это впечатление обманчиво. Там один-два квартала можно идти минут сорок», — пояснила она. Девушка советует не пытаться все посмотреть за раз, поскольку это невозможно, а сосредоточиться на какой-то одной достопримечательности.

Например, посетить Императорский дворец Гугун и сады возле него. На это может уйти целый день. Перед походом во дворец лучше посмотреть фильм «Последний император» Бертолуччи.

«Расстояния большие, к тому же Олимпийская деревня, Небесный дворец или буддистский Лама-храм — все это огромные комплексы, в которых можно провести полдня. Все осмотреть явно не удастся, иначе получится галопом по Европам», — рассказала россиянка.

Она советует передвигаться по Пекину на метро, учитывая расстояния и большие пробки. В час пик можно попасть в пробку и запросто провести в ней три часа. Вечером Софья рекомендует пойти на торговую улицу Ванфуцзин, где много кафе, ресторанов, магазинов, разных товаров, китайских традиционных закусок.

«Там много переулков, где продаются всевозможные пончики, скорпионы, гусеницы, сороконожки, тутовый шелкопряд на палочках. Но сами китайцы это не едят, это все для туристов. Или на улицу Цяньмэнь, где самая знаменитая пекинская утка, печенья, китайский самовар, там продается все: тарелки с Си Цзиньпином, матрешки с Путиным, русская еда», — рассказала девушка.

С возвращением турпотока в Китае появился новый вид мошенничества. К иностранцам подходит человек, который очень хорошо говорит по-английски. Мошенник предлагает туристам пойти попить чая в кафе, а потом им приносят счет на пять тысяч юаней (66 тысяч рублей). И пока они не заплатят, их не выпустят. Так что нельзя ходить пить чай с незнакомцами, они могут обмануть и забрать все деньги

Восьми часов хватило

По сравнению с Пекином в ближневосточные городах — Дохе, Манаме и Дубае — туристы могут чувствовать себя в большей безопасности.

Как пояснили в «Яндекс.Путешествиях», в столице Катара иностранцы обычно отправляются смотреть мечеть имама Мухаммада бин Абдул-Ваххаба и мечеть Катара, с их красивой архитектурой и уникальными деталями, культурный комплекс «Катарская деревня», где можно больше узнать о жизни бедуинов, или посмотреть форт Аль-Кут — историческую крепость в центре города.

«В Дохе много разных мест. Туда лучше брать пересадку на один-два дня. В новом районе Мшейреб сосредоточены здания современной архитектуры. Все дома светлые, построенные из традиционного для катара известняка. Дух старинного Катара можно прочувствовать на рынке Сук-Вакиф. А еще есть классные модные районы, кофейни красивая набережная, современные музеи, стадионы с кондиционерами, арт-галереи», — рассказал «Ленте.ру» блогер-миллионник Александр Журавлев, автор спортивного канала.

В городе много мест, посвященных современному искусству, арт-инсталляций от мировых звезд искусства. Например, «Бирюзовый город» известного скульптора Марка Хэндфорта.

По мнению Журавлева, иначе обстоят дела в столице Бахрейна Манаме. Блогер решил сделать стоповер в столице Бахрейна во время перелета в Сингапур.

"Пересадка длилась восемь часов. Этого времени мне хватило. В Манаме красивый 240-метровый Бахрейнский всемирный торговый центр и старая крепость Калат-аль-Бахрейн с видом на море. Рядом с ней есть хорошие рестораны. В целом это город типа Дубая, но десять лет назад"

Один из подписчиков блогера показал ему город. При этом авиакомпания Gulf Air, которой летел турист, зачастую предлагает своим пассажирам, следующим транзитом через Бахрейн, бесплатную трехчасовую экскурсию по Манаме.

Как пояснили в «Лети-В-Лето», обычно путешественники, отправляющиеся на Мальдивы или на Бали, все же охотнее выбирают для транзитной остановки Дубай или Абу-Даби. «Туристы могут задержаться в столице ОАЭ на два дня, съездить в Феррари парк, Аква-парк, посмотреть сам город. Это самый богатый эмират. Там много разных интересных фишек», — рассказали в турагентстве.

В Дубае авиакомпания Emirates Airlines предлагает целый пакет услуг, включая трансфер из аэропорта и экскурсии по городу. Их можно купить как заранее, так и по прибытии — в здании терминала

Путешественники обычно поднимаются на Бурдж-Халифу, катаются по заливу на лодке, загорают на пляже или же отправляются на шопинг в Dubai Mall, City Walk, Dubai Festival City, Mall of the Emirates, Mercato Mall, Dubai Marina Mall или многие другие торговые центры.

Чернокожий Христос, Пушкин и вкусный кофе

Еще одним популярным и при этом довольно экзотическим местом для стоповера становится столица Эфиопии Аддис-Абеба.

«Россияне все активнее летают в Африку. В 2022 году Эфиопия стала ведущим хабом для отечественных туристов по перелетам в южные страны Африки, в государства Латинской Америки авиакомпанией Ethiopian Airlines. Через Дубай и Катар выйдет дороже», — рассказала эксперт по туризму, гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр.

С начала августа программа стоповера в стране начала работать по разным маршрутам государств Северной и Южной Америки, а также Европы.

«Летают потрясающие дримлайнеры, боинги, очень комфортные условия для полета. В здании аэропорта постоянно что-то обновляется, есть разные бесплатные опции», — пояснила Котляр.

Авиакомпания Ethiopian Airlines предоставляет услугу стоповера, если между двумя вылетами больше восьми часов и меньше 24. Это включает в себя оформление транзитной визы, бесплатное размещение в отеле с трехразовым питанием, а также трансфер из аэропорта и обратно

За время пересадки можно успеть посетить Этнографический музей при Институте исследования или эфиопский Национальный музей, где во дворе находится бюст русского писателя Александра Пушкина, а в самом здании расположены останки знаменитого человекоподобного гоминида Люси возрастом 3,2 миллиона лет, крупнейшее на континенте собрание икон, среди которых есть и изображение чернокожего Иисуса Христа.

По словам россиянки Ксении, дважды побывавшей в Эфиопии, из Аддис-Абебы обычно везут эфиопский кофе, который считается одним из лучших в мире.

«Но также привозят одежду из натурального хлопка, шелковые шарфы, массивные украшения из камня, дерева, кости и кожи, соломенные сумки или другие сувениры из соломы, деревянные статуэтки или маски, необычные картины, а также иконы или Евангелие на пергаменте, учитывая, что это единственная традиционно христианская страна в Африке», — рассказала туристка.