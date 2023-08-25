В чем преимущества электронной регистрации на рейс

В последние годы все больше путешественников регистрируются на рейсы при помощи процедуры онлайн-регистрации. Такой способ позволяет не переживать о том, как не опоздать в аэропорт и успеть забронировать себе место.

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Есть у электронной регистрации и другие несомненные плюсы. Читайте о них в материале «Рамблера».

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Выбор места

Безусловное преимущество онлайн-регистрации — выбор удобного места. Правда, чаще всего, за эту услугу необходимо заплатить. Такая опция очень полезна для пассажиров с детьми или, например, людей высокого роста. Регистрируясь на рейс, пассажиры могут выбрать места в начале салона, где есть возможность вытянуть ноги или закрепить люльку для малыша. Удобно выбирать места и в том случае, если вы летите отдыхать большой компанией: так вы будете сидеть рядом, а не в разных концах самолета.

Экономия времени

Отсутствие необходимости приезжать в аэропорт за несколько часов и стоять в очереди — еще один несомненный плюс онлайн-регистрации. Посадочный талон, как правило, достаточно сохранить, например, в телефоне. Но некоторые компании-перевозчики все же требуют предъявить его в распечатанном виде. Информацию лучше уточнять у перевозчика.

В России наличие бумажного посадочного талона для посадки на рейс обязательно.

Но даже если вы по каким-то причинам не распечатали талон, переживать не стоит: сделать это можно прямо в аэропорту при помощи специальных автоматов. Уточнение: некоторые компании просят распечатку талона на стойке регистрации оплатить дополнительно. Правила стоит уточнить у перевозчика заранее.

В любом случае стоять в очереди к стойке регистрации вам не придется: можно смело идти на посадку. Правда, если вы летите без багажа. В противном случае к стойке регистрации пройти все же придется, чтобы сдать чемодан. Как правило, для путешественников, которые прошли процедуру онлайн-регистрации, выделяют отдельную стойку. В любом случае, времени вы потратите существенно меньше.

Дополнительные услуги

Регистрируясь на рейс онлайн, пассажиры могут сразу выбрать и оплатить и некоторые дополнительные услуги. Например, можно подобрать себе подходящее питание на борту самолета, если для вас это важно, оплатить дополнительный багаж или возможность посещения бизнес-зала в аэропорту.

Как проходить онлайн-регистрацию

Как правило, регистрация на рейс открывается на сайте авиакомпаний за 24 часа до вылета и закрывается за 40 минут до него. Но точное время, за которое можно пройти процедуру, лучше уточнять у конкретного перевозчика: иногда интервалы могут разниться. После покупки билета пассажиру на указанную почту приходит письмо, в котором указан шестизначный код бронирования.

Этот код, а также фамилию и имя пассажира необходимо ввести в соответствующие графы на сайте компании при регистрации. Данные необходимо вводить строго в соответствии с тем, как они указаны в билете.

Некоторые компании просят пассажиров указать также полностью паспортные данные, номер рейса, дату и время вылета, а также аэропорт.

Как говорилось выше, во время онлайн-регистрации можно воспользоваться возможностью выбрать дополнительные услуги.

Также необходимо при регистрации указать действующую электронную почту.

После прохождения онлайн-регистрации на указанную электронную почту придет посадочный талон, который необходимо будет показать перед посадкой.