В чем преимущества электронной регистрации на рейс
В последние годы все больше путешественников регистрируются на рейсы при помощи процедуры онлайн-регистрации. Такой способ позволяет не переживать о том, как не опоздать в аэропорт и успеть забронировать себе место.
Есть у электронной регистрации и другие несомненные плюсы. Читайте о них в материале «Рамблера».
Выбор места
Безусловное преимущество онлайн-регистрации — выбор удобного места. Правда, чаще всего, за эту услугу необходимо заплатить. Такая опция очень полезна для пассажиров с детьми или, например, людей высокого роста. Регистрируясь на рейс, пассажиры могут выбрать места в начале салона, где есть возможность вытянуть ноги или закрепить люльку для малыша. Удобно выбирать места и в том случае, если вы летите отдыхать большой компанией: так вы будете сидеть рядом, а не в разных концах самолета.
Экономия времени
Отсутствие необходимости приезжать в аэропорт за несколько часов и стоять в очереди — еще один несомненный плюс онлайн-регистрации. Посадочный талон, как правило, достаточно сохранить, например, в телефоне. Но некоторые компании-перевозчики все же требуют предъявить его в распечатанном виде. Информацию лучше уточнять у перевозчика.
В России наличие бумажного посадочного талона для посадки на рейс обязательно.
Но даже если вы по каким-то причинам не распечатали талон, переживать не стоит: сделать это можно прямо в аэропорту при помощи специальных автоматов. Уточнение: некоторые компании просят распечатку талона на стойке регистрации оплатить дополнительно. Правила стоит уточнить у перевозчика заранее.
В любом случае стоять в очереди к стойке регистрации вам не придется: можно смело идти на посадку. Правда, если вы летите без багажа. В противном случае к стойке регистрации пройти все же придется, чтобы сдать чемодан. Как правило, для путешественников, которые прошли процедуру онлайн-регистрации, выделяют отдельную стойку. В любом случае, времени вы потратите существенно меньше.
Дополнительные услуги
Регистрируясь на рейс онлайн, пассажиры могут сразу выбрать и оплатить и некоторые дополнительные услуги. Например, можно подобрать себе подходящее питание на борту самолета, если для вас это важно, оплатить дополнительный багаж или возможность посещения бизнес-зала в аэропорту.
Как проходить онлайн-регистрацию
Как правило, регистрация на рейс открывается на сайте авиакомпаний за 24 часа до вылета и закрывается за 40 минут до него. Но точное время, за которое можно пройти процедуру, лучше уточнять у конкретного перевозчика: иногда интервалы могут разниться. После покупки билета пассажиру на указанную почту приходит письмо, в котором указан шестизначный код бронирования.
Этот код, а также фамилию и имя пассажира необходимо ввести в соответствующие графы на сайте компании при регистрации. Данные необходимо вводить строго в соответствии с тем, как они указаны в билете.
Некоторые компании просят пассажиров указать также полностью паспортные данные, номер рейса, дату и время вылета, а также аэропорт.
Как говорилось выше, во время онлайн-регистрации можно воспользоваться возможностью выбрать дополнительные услуги.
Также необходимо при регистрации указать действующую электронную почту.
После прохождения онлайн-регистрации на указанную электронную почту придет посадочный талон, который необходимо будет показать перед посадкой.
Важно: процедуру электронной регистрации не получится пройти детям от 5 до 12 лет, которые летят без сопровождения взрослых, а также тем людям, которым необходимы специальные услуги во время полета (например, медицинское сопровождение на борту или провоз животных).