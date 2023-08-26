Экзотические фрукты, которые могут испортить вам отпуск
Многие туристы, приезжая на отдых, стараются попробовать все местные деликатесы. Экзотические фрукты в туристических странах вкуснее, чем на прилавках магазинов. Однако некоторые продукты в больших количествах могут быть опасны.
“Рамблер” рассказывает, какие экзотические фрукты могут испортить вам отпуск.
Аллергия
Этот симптом может вызвать любой фрукт: киви, помело, личи, банан или авокадо. Аллергия проявляется по-разному: цитрусовые могут вызывать покраснение или зуд. А острая индивидуальная непереносимость отдельных компонентов может доходить даже до анафилактического шока.
Чтобы понять, безопасен ли для вас определенный фрукт, необходимо откусить небольшой кусочек и подождать пару часов. Если симптомов аллергии не возникнет, значит его можно съесть целиком.
Расстройство кишечника
Помело в больших количествах может вызывать расстройство кишечника. Употребление незрелой папайи или нескольких фейхоа также может вызывать подобную проблему и даже приводить к диарее.
Тошнота
В больших количествах ягоды аки и ягуарунди могут вызывать тошноту и расстройство кишечника. Из-за своего специфичного запаха и вкуса дуриан также вызывает рвотные позывы.
Рост сахара в крови
Гуава и рамбутан в больших количествах могут вызывать скачки сахара в крови. Диабетикам и тем, кто следит за уровнем сахара, рекомендуется есть эти фрукты в небольшом количестве.
Проблемы с желудком
Черимойя, тамаринд могут вызывать проблемы с желудком. Людям с гастритом и язвой не рекомендуется употреблять эти фрукты. Ананас может вызывать ожоги слизистой желудка, поэтому его следует есть с осторожностью. Манго из-за большого содержания витамина С также может вызвать проблемы с желудком.
Заболевания почек
Гуава может ухудшать положение людей, у которых есть заболевание мочеполовой системы. В цитрусовых и бананах содержится много калия, который негативно влияет на почки. Их употребление лучше ограничить несколькими фруктами в день.
Повышение давления
Мангостин и семена гуараны могут повысить давление. Гипертоникам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется есть эти фрукты в больших количествах. В семенах гуараны много кофеина, который негативно влияет на нервную систему.
Несколько интересных фактов
1. Дуриан нельзя сочетать с алкоголем, это может вызывать тошноту.
2. Свежие ананасы очень быстро портятся. Очищенный фрукт необходимо съесть за 2 дня.
3. Кожура авокадо ядовитая, поэтому при извлечении мякоти не стоит слишком сильно надавливать на нее.
4. Маракуйя в больших количествах вызывает седативный эффект.
5. Незрелый личи может понижать уровень сахара, поэтому его нельзя есть одновременно с препаратами, уменьшающими содержание глюкозы.