Экзотические фрукты, которые могут испортить вам отпуск

Многие туристы, приезжая на отдых, стараются попробовать все местные деликатесы. Экзотические фрукты в туристических странах вкуснее, чем на прилавках магазинов. Однако некоторые продукты в больших количествах могут быть опасны.

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“Рамблер” рассказывает, какие экзотические фрукты могут испортить вам отпуск.

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Аллергия

Этот симптом может вызвать любой фрукт: киви, помело, личи, банан или авокадо. Аллергия проявляется по-разному: цитрусовые могут вызывать покраснение или зуд. А острая индивидуальная непереносимость отдельных компонентов может доходить даже до анафилактического шока.

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Чтобы понять, безопасен ли для вас определенный фрукт, необходимо откусить небольшой кусочек и подождать пару часов. Если симптомов аллергии не возникнет, значит его можно съесть целиком.

Расстройство кишечника

Помело в больших количествах может вызывать расстройство кишечника. Употребление незрелой папайи или нескольких фейхоа также может вызывать подобную проблему и даже приводить к диарее.

Тошнота

В больших количествах ягоды аки и ягуарунди могут вызывать тошноту и расстройство кишечника. Из-за своего специфичного запаха и вкуса дуриан также вызывает рвотные позывы.

Рост сахара в крови

Гуава и рамбутан в больших количествах могут вызывать скачки сахара в крови. Диабетикам и тем, кто следит за уровнем сахара, рекомендуется есть эти фрукты в небольшом количестве.

Проблемы с желудком

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Черимойя, тамаринд могут вызывать проблемы с желудком. Людям с гастритом и язвой не рекомендуется употреблять эти фрукты. Ананас может вызывать ожоги слизистой желудка, поэтому его следует есть с осторожностью. Манго из-за большого содержания витамина С также может вызвать проблемы с желудком.

Заболевания почек

Гуава может ухудшать положение людей, у которых есть заболевание мочеполовой системы. В цитрусовых и бананах содержится много калия, который негативно влияет на почки. Их употребление лучше ограничить несколькими фруктами в день.

Повышение давления

Мангостин и семена гуараны могут повысить давление. Гипертоникам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется есть эти фрукты в больших количествах. В семенах гуараны много кофеина, который негативно влияет на нервную систему.

Несколько интересных фактов

1. Дуриан нельзя сочетать с алкоголем, это может вызывать тошноту.

2. Свежие ананасы очень быстро портятся. Очищенный фрукт необходимо съесть за 2 дня.

3. Кожура авокадо ядовитая, поэтому при извлечении мякоти не стоит слишком сильно надавливать на нее.

4. Маракуйя в больших количествах вызывает седативный эффект.